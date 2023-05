Memes Martha Higareda: cómo nacieron, por qué hay tantos y más

Durante las últimas semanas, en las redes sociales se encontraron gran cantidad de memes que ironizan las anécdotas de la actriz mexicana Martha Higadera, debido a que se viralizaron pequeños extractos de las entrevistas en las que narraba sus experiencias personales con famosos de Hollywood o alguna anécdota paranormal. Por lo tanto, los cibernautas no consideran que estas anécdotas sean verdaderas.

MARTHA HIGAREDA: ¿POR QUÉ LA ACTRIZ MEXICANA SE HA CONVERTIDO EN MEME?

Martha Higareda fue tendencia en las redes sociales debido a que se filtró una de las declaraciones que dio en una entrevista en la cual aseguraba que había rechazado actuar en una película acompañada de Robert Pattinson en Estados Unidos para quedarse en México a protagonizar la cinta ‘No Manches Frida’.

Esto ocasionó que el público se burlara, ya que dicha producción mexicana contó con muy buena respuesta en taquilla en el 2016, pero respecto a Martha y su coprotagonista, Omar Chaparro, hicieron otras películas juntos, el público se cansó de ellos y terminó rechazándolos.

De esta manera, a la mayoría de personas en redes no le pareció esto y lo calificó de mentira, ya que no podían imaginar que alguien hubiera rechazado un papel junto al protagonista de ‘The Batman’ y la saga ‘Crepúsculo’ por realizar una cinta junto al polémico ex conductor de Telehit.

MARTHA HIGAREDA: ¿QUÉ OTRAS DECLARACIONES HA BRINDADO LA ACTRIZ?

Debido a las declaraciones que dio Martha, se comenzó a recordar que ella había ya dado otros episodios parecidos con sus testimonios. Se recuerda cuando comentó que había empezado a hablar con solo 4 meses de haber nacido.

Otro momento que se llevó al presente fue cuando la actriz mencionó que se encontró a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un avión y dijo que no sabía nada de él, por lo que le auguró que ganaría una pelea. Además, también dijo que su abuelo tuvo la oportunidad de ver extraterrestres hace muchos años.

MARTHA HIGAREDA: LA ACTRIZ REVELA QUÉ SE SIENTE SER UN MEME

Martha Higareda sigue dando de qué hablar debido a sus expresiones por ser la burla actual en las redes sociales. “Todo lo que está pasando es broma. Lo tomo con sentido del humor. Hay que tener la capacidad de reírse de uno mismo... Esto no es nada porque hay gente que se está muriendo aquí o en África”, dijo en entrevista con su compañero Yordi Rosado.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para dejar en claro que no se siente mal por lo que ha relatado, ya que todo es real. “¿Mitómana? ¿Por qué? Yo lo estoy tomando de relajo. No voy a dejar de contar mis anécdotas y tampoco las voy a minorizar. Simplemente estoy viviendo mi vida y les estoy compartiendo mis historias... La gente está en la libertad de creerlas o no”, sostuvo.