Nicola Porcella y Wendy Guevara, finalistas del reality mexicano ‘La casa de los famosos México’ trabajarían de la mano del productor Juan Osorio, en un nuevo proyecto televisivo tras su gran éxito en el programa de Telemundo. A continuación, te contamos detalles del material audiovisual.

Wendy Guevara fue coronada como la ganadora de ‘La Casa de los famosos México 2023′, quedando así Nicola Porcella en el segundo puesto del reality. Este show emitido por la cadena de Telemundo y Vix Premium nos mostró la gran química y conexión que tienen Wendy y Nicola, según aseguran sus fanáticos.

Por ello, no dudaron en dejar en claro a través de las redes sociales que les gustaría verlos juntos en más proyectos. Si bien al momento no se conoce sus agendas, el productor mexicano Juan Osorio, padre de Emilio Osorio (también participante del reality e integrante del Team Infierno) no ha dudado en anunciar su próxima novela ‘Amor sin receta’.

¿Lo más impactante de la noticia? Contará con la participación de Nicola y Wendy. Juan Osorio reveló a través de un en vivo en TikTok lo siguiente: “Son los primeros en enterarse, Nicola y Wendy van a estar en mi novela. Wencola, yo siempre hago caso al público que son los seguidores, Team Infierno”

Osorio quien ya ha trabajado en títulos como Una familia con suerte y Siempre te amaré, ya se encuentra trabajando en su próxima novela. A pesar de este anuncio oficial de su parte, Porcella y Guevara no han declarado al respecto ningún detalle ni confirmación. Lo que sí es seguro es la gran fanaticada que han logrado amasar tras su participación en ‘La Casa de los Famosos 2023′.

Nicola Porcella revela por qué no volvería a “La casa de los famosos”

A pesar del éxito que tuvo en el ‘reality’, el exintegrante del Team Infierno sorprendió al indicar que no volvería a concursar en el programa, ya que por ahora tiene otras metas por cumplir.

“Déjame afuera, por lo menos un buen tiempo [de La casa de los famosos]…Todavía tengo que seguir picando piedra para lograr lo que quiero aquí en México, así que si se presenta la oportunidad... Si me dices, ‘Nicola, en dos meses hay una Casa de los Famosos’, te diría: ‘No’, pero el otro año, de acá a un par de años” señaló el exfutbolista.

¿Nicola Porcella se quedará en México?

Tras su paso por el reality La casa de los famosos, Nicola Porcella confirmó que se quedaría en México ya que tiene varias propuestas de trabajo en camino. Además, indicó que le interesaba construir una carrera artística en tierras mexicanas, por lo que está aprendiendo a manejar un acento neutro para la conducción de programas de TV.

“El premio, sin lugar a dudas, es muy importante, pero yo vine por otras cosas. Vine por que la gente me conozca y por ganarme el cariño de México, y de Perú y de Latinoamérica” manifestó el chico reality.