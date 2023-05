Las diferencias entre Dwayne Johnson y Vin Diesel se hicieron más notorio desde que lograron compartir pantalla en la saga cinematográfica de ‘Rápidos y Furiosos’. Cuando se estrenó la quinta película, ‘The Rock’ fue uno de los personajes más requeridos por los seguidores, lo que terminó enfrentándolo con su compañero de reparto, a su vez protagonista y productor de los filmes.

¿POR QUÉ SE PELEARON VIN DIESEL Y DWAYNE JOHNSON?

The Rock, en el 2016, realizó una publicación en el que reveló sus diferencias con Vin Diesel, acrecentadas durante las grabaciones de ‘Rápidos y Furiosos’. Horas después el actor deicidio eliminar la publicación.

“Mis compañeras de reparto siempre son increíbles y las quiero. Pero mis compañeros de reparto masculinos son otra historia. Algunos se comportan como personas normales y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado especialitos (literalmente mierda de pollo) para hacer determinadas cosas. Cuando veas esta película en abril y te des cuenta de que no actúo en algunas estas escenas, pensarás que me hierve la sangre por ello, y tienes toda la razón”, se logró leer en el post original de Dwayne Johnson.

Tras varios años, luego de despedirse de sus seguidores con el spin-off ‘Hobbs & Shaw’, ambos no dudaron en mostrar su rechazo mutuo con fuertes declaraciones.

¿QUÉ DIJO DWAYNE JOHNSON SOBRE SU RIVALIDAD CON VIN DIESEL?

Mediante una entrevista con Vanity Fair, Dwayne Johnson narró qué sucedió luego de lanzar su recordada publicación en Instagram. “Fue curioso porque cuando publiqué aquello era como si cada miembro del equipo hubiera conectado conmigo y muchos me agradecieron en silencio lo que había dicho, o incluso me enviaron notas”, dijo.

Además, no dudo en mostrarse arrepentido por tal acción. “No fue mi mejor día y no debería haberlo compartido. Porque al final, eso va en contra de mi ADN. No comparto cosas así. Y me ocupo de ese tipo de mierda en privado. El público no necesita saber eso”, detalló.

Por último, The Rock reveló que tuvo un encuentro en privado con Diesel para dejar en claro el problema. “Él y yo tuvimos una buena charla y fue a partir de entonces que me quedó muy claro que somos dos extremos opuestos. Y aceptó dejarlo ahí”, indicó.

¿DÓNDE VER TODAS LAS PELÍCULAS DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS?