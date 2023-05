Qué le pasó a “Cheems”, la perrita viral más famosa de memes

En la actualidad, una de las mascotas más populares del mundo y también uno de los memes más conocidos de toda Internet, es sin duda, la perrita ‘Cheems’. La foto que se volvió viral en la web es del 2017, pero fue unos años más tarde que se hizo famosa. Desde aquel momento, Balltze, su nombre real, fue parte de varias imágenes graciosas en las redes sociales. Lastimosamente, el perrito está mal de salud durante estos días, por lo que su dueño ha revelado a sus seguidores el estado de salud de la mascota.

¿DE QUÉ ENFERMEDAD PADECE EL PERRITO ‘CHEEMS’?

A través de Instagram, el dueño del popular perrito informó que su corazón se encuentra sano; no obstante, en otro informe médico se le pudo diagnosticar tres pequeñas neoplasia. “El informe de CT está trayendo las tristes noticias, hay tres pequeñas neoplasia dentro de la pleural y muy probablemente sea la razón por la que causa la efusión pleural”, se logra leer en la publicación.

Por otra parte, detalló: “El tercer veterinario sugirió que la toracocentesis se puede realizar una vez cada 2-3 semanas para prevenir sus dificultades respiratorias”.

Además, el dueño del lomito no dudo en revelar cómo es la actitud de “Cheems” en estos días. “Ball Ball parece tan feliz y energético, es solo un niño, me da la bienvenida como siempre, come y bebe de costumbre”, detalló.

“Como dueño debo dar todo lo que pueda dar para mantener su calidad de vida y prometo que no te dejaré sufrir. Mientras tanto tenemos que mantenernos alegres por él y echarle la negatividad. Me estoy preparando para lo peor, pero también esperando un milagro. Fuerza chico, el mundo está apoyando por ti”, finalizó.

¿QUÉ DIJERON EN LAS REDES SOCIALES SOBRE EL PERRITO ‘CHEEMS’?

Ante el diagnóstico de las mascota, los miles de usuarios del internet mostraron todo su apoyo y solidaridad al dueño con emotivas palabras:

“Te queremos cheemsssss”, “Solo amor por los cheems”, “Hay que creer si dudar en el milagro y así sucederá”, “Enviando toneladas de amor y fuerza”, “Espero que sepas que te quiero mucho”, “Estoy orando por ti. Mi corazón está contigo y tu familia”, son algunos comentarios de los internautas.

¿CÓMO NACE EL NOMBRE ‘CHEEMS’?

Cheems vive en Hong Kong, tiene 12 años y sus dueños decidieron adoptarlo cuando tenía un año. En 2017 una foto de la perrita fue publicada en redes sociales, en la que tiene una curiosa pose, y desde aquel momento tuvo gran popularidad mundial.

Debido a su peculiar expresión los usuarios decidieron hacerla un meme para representar la ternura, la ansiedad o los momentos en que dudamos de nosotros mismos. Se ganó el nombre de Cheems debido al primer meme viral que popularizó a Balltze, en el que se cree que tiene un problema para pronunciar las palabras.

En aquel meme, Balltze tiene antojo de hamburguesas con queso, y pronuncia “cheemsburguer” en lugar de “cheeseburger”. De esta manera, el meme se volvió viral, junto con la curiosa forma de pronunciar de Cheems, que se volvió su marca.