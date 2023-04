Aunque muchos piensen en México que los cantantes Christian Nodal, Santa Fe Klan y Peso Pluma son muy distintos entre sí, que va desde el físico hasta las letras y tipo de música que interpretan, los tres famosos cuenta con cosas en común que los unen y que jamas se creería que coincidieran en estos aspectos.

LAS COSAS EN COMÚN QUE TIENEN CHRISTIAN NODAL, SANTA FE KLAN Y PESO PLUMA

Los tres artistas son de nacionalidad mexicana, pues los tres nacieron el mismo año, en 1999, no obstante, Christian Nodal nació primero el 11 de enero en Caborca, Sonora. Por su parte, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, nació el 15 de junio en Jalisco. Finalmente, Ángel Jair Quezada Jasso, llamado artisticamente Santa Fe Klan es del 29 de noviembre del mismo año y nació en la ciudad de Guanajuato.

Los tres comenzaron una carrera musical, en fechas distintas y logrando grandes méritos, por lo que son reconocidos a nivel internacional. Christian nodal fue el primer artista regional mexicano en superar las mil millones de reproducciones en YouTube con su gran éxito “Adiós Amor”. También fue el primer artista mexicano de este género musical en debutar en la lista del top 10 Hot Latin Song de Billboard luego de estrenar su canción “Ya No Somos Ni Seremos” la cual tuvo gran acogida por el público.

Por su parte, Santa Fe Klan tuvo grandes nominaciones a premios importantes como los MTV Miaw 2022, en las categorías de Artista Más Chin*** de México, Artista en la Mira y Video del Año por la producción audiovisual de su canción “Mar y Tierra”. El cantante también ha sido considerado para formar parte de la banda sonora de la película de superhéroes “Wakanda Por Siempre”, cinta que ganó el premio Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, colaboró con la canción “Soy” representando al país.

Por último, Peso Pluma aseguró su exito como uno de los exponentes del género de corridos tumbados, un ritmo que logró posicionarse en el público mexicano colocando 5 de sus canciones en los primeros lugares del Top 50 de Spotify en México, estas canciones son: Ella Baila Sola, el remix de La Bebe, PRC junto a Natanael Cano, El Azul y AMG.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES DE CHRISTIAN NODAL

El cantante contará con varios conciertos en México, aunque hace algunas semanas se especulaba que Nodal tenía problemas para poder vender las entradas a sus conciertos. De esta manera, el próximo 14 de abril se presentará en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, siendo el encargado de abrir el escenario de la llamada “mejor feria de México”.

Además formará parte del Palenque de Puebla, ahí estará el próximo 30 de abril y 1 de mayo. Asimismo, informó que el próximo 27 de mayo se presentará en el Foro Sol como parte de su gira Foraji2 Tour.

CHRISTIAN NODAL Y LOS PROBLEMAS QUE TIENE PARA VENDER ENTRADAS

El pasado sábado 18 de marzo Christian Nodal estuvo en Acapulco con su Foraji2 Tour, donde comenzó su espectáculo musical minutos después de lo pactado ya que supuestamente esperaba que llegue más gente al local debido a que se veía semivacío.

Fue Ana María Alvarado quien describió esta situación a través de su canal de YouTube, pues asistió al show y se percató de que había poca gente en la la Arena GNP, donde fue el concierto.

Ella decidió tomar fotografías de cómo lucía el recinto e indicó que evidentemente no fue del gusto del público acapulqueño. Además mencionó que a ella no le pareció un buen show debido a que el cantante no invertía en su producción y esto no le permitía disfrutarlo.