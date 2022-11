Los hinchada albiceleste copará las calles y las tribunas del Lusail este martes 22 de noviembre en el amanecer de LATAM. Qatar 2022 empezará oficialmente para la selección argentina que capitanea Lionel Messi, y a pocas horas de que ello suceda, un video viral ha dejado boquiabierto a los internautas porque muestra a la tercera favela más grande de Río de Janeiro pintada con el característico celeste y blanco de su clásico rival sudamericano. Desde pistas y paredes, conoce y observa cómo quedó un barrio brasileño que fue muralizado albicelestemente en época mundialista.

¿CÓMO SE LLAMA EL BARRIO CARIOCA QUE SE VOLVIÓ ALBICELESTE EN DÍAS DE QATAR 2022?

La muralización de una extensa calle curvada de Morro do Dendê, una zona suburbia de Brasil y ubicada en la parte central de la Isla del Gobernador de la ciudad de Rio de Janeiro, es el centro de esta historia que ha sorprendido al ambiente futbolero.

Se estima que en la favela carioca viven aproximadamente 70 mil personas, pero no se tiene certeza si habitan ciudadanos argentinos o cómo fue que Morro do Dendê se pintó repentinamente de albiceleste a lo largo y ancho de la comunidad.

¿QUÉ MUESTRAN LAS IMÁGENES VIRALIZADAS SOBRE LOS MURALES ARGENTINOS EN LA POPULAR FAVELA BRASILEÑA?

El Twitter de un grupo brasileño que se llama “INSTA:@Favela Caiu sin cara” fue el encargado de difundir en cortos 23 segundos un video literalmente argentino.

“No puedo creer que pintaron la favela toda de Argentina. No entiendo un carajo”, expresa entre risas uno de los ocupantes del automóvil que recorría y descendía por una vía de salida de Morro do Dendê.

Morro do DENDÊ ilha do Governador



Está toda de Argentina pic.twitter.com/iuV0haQTC5 — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) November 19, 2022

Las imágenes muestran murales de Diego Armando Maradona, el escudo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), listones albicelestes, pelotas de fútbol, símbolos patrios como el Sol de Mayo, el nombre del país dibujado con letras gigantes, Lionel Messi, y llamativamente, la pista también fue trazada decorativa y artísticamente con la forma de la bandera de Argentina.

Tamaña demostración de fanatismo solo se explicaría si en Morro do Dendê habitaran una gran cantidad de hinchas argentinos, pero lo real es que algunos internautas lo han tomado con cierta provocación en una semana donde ambas selecciones debutarán en Qatar 2022.

Brasil con Neymar y compañía se estrenará ante Serbia este jueves 24 de noviembre a las 16 horas, y la Argentina de Messi hará lo propio ante Arabia Saudita el martes 22/11 a las 7 de la mañana del país.