Se llama Interceptor, es el debut cinematográfico de Matthew Reilly, tiene a Elsa Pataky como protagonista y está causando furor en Netflix. Por eso aquí te vamos a contar de qué se trata esta película que ha sorprendido a su propio director.

¿De qué trata Interceptor?

La película Interceptor pertenece al género de acción y sigue la historia de la capitana de la Armada, quien debe evitar un ataque nuclear por parte de los rusos.

Reilly, director, está impresionado con el éxito de la película, que ya suma más de 50 millones de horas visualizadas.

“Me quedé boquiabierto. Tenía la esperanza de colarme entre los 10 primeros pero, ¿ser el número 1 a nivel mundial? No creo que nadie se esperara que tuviera tantísimo éxito. Estoy tan sorprendido como todos”, confesó.

El director de la película también habló de que existen muchos ‘haters’ por el tipo de película que es Interceptor.

“Si no te gusta mi película, dilo. No me importa. Pero en algún momento llegamos a ese extremo en el que la gente dice: No me gusta tu película y, por eso, te odio y quiero que tengas una dolorosa muerte y no vuelvas a hacer películas nunca más”, dijo.

Ha sido el éxito de la película que ya se está hablando de una segunda parte. De hecho, se sabe que Reilly la tiene escrita.

“A Netflix le gusta (...). Si me dejan hacer una secuela, será como mi ‘Terminator 2′ o mi “Mad Max: El guerrero de la carretera” (...) ‘Interceptor’ fue una obra única pero digamos que la secuela es 10 veces más grande. Y si él (Hemsworth) quiere participar, estoy seguro de que le podré encajar en algún lugar”, aseguró.