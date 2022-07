El estreno de la segunda parte de “Stranger Things 4″ ha sido la forma perfecta para concluir con la tan esperada cuarta temporada. Posicionada como uno de los grandes éxitos de Netflix, ahora se encuentra luchando lado a lado por batir una marca que posee otra gran superproducción de la plataforma de streaming. Entonces, ¿cuál es el récord de “El juego del calamar” que podría superar la serie? Aquí los detalles.

El volumen 2 de la ficción ya se ha consolidado como un éxito internacional y, junto a su primera parte, se han convertido en una de las más reproducidas a nivel mundial. Tal como menciona el portal Hipertextual, la ficción creada por los hermanos Duffer es la segunda en la historia de la gran ‘N’ roja en superar las mil millones de horas de reproducción.

¿Cuál fue la primera y la que aún lo supera? Nada menos que “Squid Game” -título de la serie surcoreana en inglés-. La obra ideada por Hwang Dong-hyuk cuenta nada menos que con 1 650 450 000 horas reproducidas aproximadas, según lo que precisa la misma plataforma; una cifra no muy lejana a la que posee la ficción de Once, Mike, Lucas, Will, Max, Dustin y compañía, con 1 151 240 000 horas.

Eso sí, es importante mencionar que la forma en que Netflix contabiliza estas estadísticas es un tanto confusa, pues solo tiene en cuenta los primeros 28 días desde que se estrenan los episodios. Es decir, los 1150 millones que posee “Stranger Things 4″ suma las cuatro semanas de la primera parte, desde el 27 de mayo que se lanzaron los 7 episodios, además de los 28 días desde el 1 de julio que se publicaron los últimos dos capítulos.

BATIR EL RÉCORD SERÍA CUESTIÓN DE TIEMPO

Otro punto a tomar es el tiempo que duran los episodios. Mientras que durante los 10 capítulos de “El juego del calamar” duran entre 50 y 60 minutos -salvo el octavo que solo es de 32 minutos-, los 9 de “Stranger Things 4″ pasan siempre la hora de contenido. De hecho, el más corto tiene una duración de una hora y tres minutos, mientras que el más extenso -el noveno y último- es de dos horas y 30 minutos. Al ritmo que posee, no sería difícil que haya un nuevo número 1 en este aspecto.