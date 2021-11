Con el fin de mantener la expectativa y preferencia de sus usuarios, Netflix renueva su catálogo todos los meses. Y, en noviembre, la famosa plataforma promete sorprender con sus lanzamientos exclusivos. A continuación, te contamos cuáles serán los estrenos en películas y series .

Series

1 de noviembre: ‘Bajo Cubierta: En el Mediterráneo’ (T3)

2 de noviembre: ‘Ridley Jones’ (T2)

3 de noviembre: ‘The Good Doctor’ (T4)

5 de noviembre: ‘Narcos: México’ (T3), ‘Club Estambul’, ‘Big Mouth’ (T5), ‘Gloria’, ‘El asesino improbable’

7 de noviembre: ‘Arcane: League of Legends’

9 de noviembre: ‘Swap Shop: Dash for Cash’

10 de noviembre: ‘Gentefied’ (T2)

11 de noviembre: ‘Amor con fianza’

14 de noviembre: ‘The Blacklist’ (T8)

15 de noviembre: ‘Mentiras’, ‘Superstore’ (T1-5)

16 de noviembre: ‘StoryBots: Laugh, Learn, Sing’

17 de noviembre: ‘Flow navideño’, ‘Tiger King’ (T2), ‘Tear Along the Dotted Line’

18 de noviembre: ‘Carlos Ballarta: Falso profeta’, ‘Dogs in Space’

19 de noviembre: ‘Blown Away: Navidades’, ‘Love Me Instead’, ‘La mente, en pocas palabras’ (T2), ‘Rumbo al infierno’, ‘Cowboy Bebop’

20 de noviembre: ‘New World’

21 de noviembre: ‘Operación Éxtasis’ (T3)

23 de noviembre: ‘Masters del Universo: Revelación’ (Parte 2), ‘Waffles + Mochi’s Holiday Feast’

24 de noviembre: ‘Sunset, la milla de oro’ (T4), ‘Una Historia muy real’

25 de noviembre: ‘F is for Family’ (T5), ‘Super Crooks’

26 de noviembre: ‘Light The Night’, ‘School of Chocolate’

28 de noviembre: ‘Elves’

Películas

1 de noviembre: ‘Una rubia muy legal’, ‘Una rubia muy legal 2′, ‘Mi vida con John F. Donovan’, ‘Saawariya’, ‘La familia Claus’

3 de noviembre: ‘Y después, sin parar, hasta el final’, ‘Baxter’, ‘Hour of Glory’, ‘Hijas únicas’, ‘Dita von Teese: Crazy Horse Paris’, ‘Mala fe’, ‘A Run for Your Money’, ‘Sitcom’, ‘Ondas mortales’, ‘La extraña prisión de Huntleigh’, ‘On the buses’, ‘Holiday on the buses’, ‘Más dura será la caída’

4 de noviembre: ‘Amina, la reina guerrera’

5 de noviembre: ‘Qué duro es el amor’, ‘Meenakshi Sundareshwar’, ‘No todos pudimos madurar’, ‘Yara’, ‘Zero to Zero’

7 de noviembre: ‘Father Christmas is Back’

8 de noviembre: ‘Bad Boys For Life’, ‘La maldición’

10 de noviembre: ‘Passing’, ‘Claroscuro’

11 de noviembre: ‘El chico que salvó la Navidad’, ‘7 Prisoners’

12 de noviembre: ‘Alerta Roja’

15 de noviembre: ‘Si yo fuera rico’

16 de noviembre: ‘Johnny Test: Misión Pastel de Carne’

18 de noviembre: ‘Requetecambio de princesa’, ‘Dhamaka’, ‘Lead Me Home’

19 de noviembre: ‘¡Nos hemos extinguido!’, ‘tick, tick... BOOM!’

22 de noviembre: ‘Outlaws’

24 de noviembre: ‘Herida’, ‘Robin Robin’

26 de noviembre: ‘A Castle for Christmas’, ‘Green Snake’, ‘Ricos y mimados’

