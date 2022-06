One Piece se estrenó hoy, domingo 5 de junio y millones de fanáticos no se perderán este capítulo 1020 en el que se desarrollará una controvertida historia de Luffy y compañía. El nuevo capítulo de One Piece lo podrás ver a través de la plataforma de streaming Crunchyroll. Dicha página web tiende a ser uno los portales más buscados a nivel del anime, llegando a ser comparado con grandes marcas como Disney o Netflix.

