Paolo Guerrero contó en exclusiva para el canal informativo de ESPN que recibió ofertas para jugar en Boca Juniors, sin embargo, estas nunca se concretaron por una razón que marcó su carrera futbolística una temporada. ¿Qué es lo que le pasó al delantero peruano? En esta nota te contaremos por qué el futbolista no llegó a jugar para el club argentino pese a la comunicación que tuvo con Riquelme.

PAOLO GUERRERO Y LA HISTORIA DE POR QUÉ NO LLEGÓ A JUGAR EN BOCA JUNIORS

En una reciente entrevista, el reconocido futbolista peruano Paolo Guerrero compartió detalles sobre las propuestas que recibió por parte del club argentino Boca Juniors. Sin embargo, el delantero tuvo que rechazar todas las ofertas debido a cuestiones de salud que le impedían adelantarse a las necesidades del equipo.

Guerrero reveló: “Estuve algunas oportunidades cerca de Boca. En mi tiempo en el Inter de Porto Alegre estaba en constante comunicación con Román (Juan Román Riquelme). Y a comienzos de 2022 me fueron a ver a Perú. Tuve varias charlas con Riquelme, me llamó varias veces. Al final no se dio porque en el 2022 él necesitaba ya un delantero”.

El delantero también mencionó que recibió ofertas de Alianza Lima, pero su lesión y la urgencia de Boca Juniors hicieron imposible su llegada. Guerrero explicó: “No podía porque no sabía cuánto tiempo iba a necesitar. Yo estuve en muchas fases en el Inter en las que volvía y tenía que parar, se me hinchaba la rodilla. Yo me rompí el ligamento cruzado y volví con seis meses y tres semanas, me apuré”.

QUIÉN ES PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero es un reconocido futbolista peruano, considerado uno de los jugadores más destacados de su generación, ha tenido una exitosa carrera en el fútbol profesional, jugando en varios clubes tanto en Perú como en el extranjero.

A nivel de clubes, ha jugado en equipos como Alianza Lima, Hamburgo SV, Corinthians y Flamengo. Ha sido campeón en múltiples ocasiones, destacando sus logros en la Copa Libertadores y en el Campeonato Brasileño.

Además, Paolo Guerrero ha representado a la selección nacional de Perú en numerosas ocasiones. Es considerado un ícono del fútbol peruano y ha sido fundamental en el resurgimiento del equipo nacional, liderando al equipo en la clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA 2018, después de 36 años de ausencia en la competencia.

QUIÉN ES RIQUELME

Juan Román Riquelme es un exfutbolista argentino considerado uno de los mejores mediocampistas de su generación. Nació el 24 de junio de 1978 en San Fernando, Buenos Aires, Argentina. Riquelme se destacó por su habilidad técnica, visión de juego y precisión en los pases.

Riquelme inició su carrera profesional en el club argentino Boca Juniors, donde alcanzó gran éxito y se convirtió en uno de los ídolos de la afición. Con Boca Juniors, ganó múltiples títulos de la Primera División argentina y la Copa Libertadores. Su talento y liderazgo en el campo lo llevaron a ser el capitán del equipo.

A nivel internacional, Riquelme representó a la selección argentina en varias competiciones, incluyendo la Copa del Mundo de la FIFA. Fue parte del equipo argentino que llegó a la final de la Copa del Mundo de 2006 en Alemania. Además, participó en las Copas América y en los Juegos Olímpicos.

Riquelme también tuvo destacadas etapas en el fútbol español, donde jugó en el Barcelona y el Villarreal. Con este último, alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2005-2006.

Después de su retiro como jugador, Riquelme incursionó en la gestión deportiva y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de Boca Juniors. Su influencia y legado en el fútbol argentino y en Boca Juniors son indiscutibles, siendo considerado uno de los jugadores más talentosos y queridos en la historia del fútbol argentino.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE BOCA JUNIORS

Boca Juniors es un reconocido club de fútbol argentino con sede en Buenos Aires. Fundado el 3 de abril de 1905, se ha convertido en uno de los clubes más exitosos y populares de Argentina y América Latina. Su estadio emblemático es La Bombonera, conocido por su atmósfera única y apasionada.

El club ha cosechado numerosos títulos a nivel nacional e internacional. Boca Juniors ha ganado un total de 34 campeonatos de la Primera División argentina y ha obtenido la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso de clubes en América del Sur, en seis ocasiones. Además, ha conquistado la Copa Intercontinental y la Copa Sudamericana, entre otros trofeos.

El equipo de Boca Juniors ha tenido históricamente una gran rivalidad con River Plate, conocido como el “Superclásico” del fútbol argentino. Estos enfrentamientos entre ambos clubes han generado una enorme pasión y rivalidad en el fútbol argentino.

Boca Juniors también ha sido reconocido por su hinchada apasionada y fiel, conocida como “La Doce”. Los seguidores de Boca Juniors son famosos por su fervor y su apoyo incondicional al equipo en cada partido, creando una atmósfera impresionante en el estadio.