Tras una disputa pública con Jorge Benavides y su equipo de ‘JB en ATV’, la comediante Dayanita incursionó en el show de ‘El reventonazo de la Chola’ de América Televisión. Sin embargo, luego de 6 meses en el programa, la artista decidió no continuar en el espacio televisivo. Ahora, la artista recientemente confesó públicamente haber sentido una profunda incomodidad durante su estadía en el elenco de Pimentel, lo cual le llevó a buscar nuevos horizontes laborales.

En una conversación franca con Carlos Carlín, Dayanita admitió haberse unido al Canal 4 por necesidad económica, lo cual no dudó en calificar esta acción como una falta de lealtad hacia Jorge Benavides. Sin embargo, aunque cumplió con sus obligaciones contractuales, la actriz cómica decidió no renovar su contrato con el ‘El reventonazo de la Chola’ debido a ciertos aspectos del ambiente laboral y las dinámicas con el elenco. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ LE INCOMODABA A DAYANITA DURANTE EL TIEMPO QUE TRABAJÓ EN ‘EL REVENTONAZO DE LA CHOLA’?

Dayanita experimentó incomodidad mientras formaba parte del elenco de ‘El reventonazo de la Chola’ debido a la dinámica con algunos miembros del equipo. Según sus propias palabras, durante su tiempo en el show de entretenimiento, percibió ciertas actitudes por parte de algunos compañeros que no la hicieron sentir completamente bienvenida.

La actriz mencionó que, a pesar de la idea de que el equipo de Ernesto Pimentel funcionaba como una familia, ella notaba una prioridad hacia otros aspectos que no favorecían un ambiente laboral cómodo.

Ante esta situación, Dayanita optó por abordar directamente el tema con Pimentel, expresándole sus sentimientos de incomodidad para tratar de resolver la situación. Sin embargo, solo recibió una sugerencia de evaluar su continuidad al final de su contrato de seis meses.

DAYANITA VUELVE A TRABAJAR CON JORGE BENAVIDES: ¿QUÉ LE PROMETIÓ AL CÓMICO PARA VOLVER A TRABAJAR CON ÉL?

En conversación con Magaly Medina, la artista reveló que, para poder regresar al programa humorístico “JB en ATV”, le prometió a Jorge Benavides que cambiaría su actitud ya que había logrado aprender de sus errores del pasado, los cuales motivaron su salida del show cómico. “Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más, es que ya aprendí”, confesó Dayanita a la popular “Urraca” en su programa de ATV.

En otro momento de la entrevista, la actriz cómica aceptó que tuvo una actitud arrogante cuando la fama aumentó por su carrera artística. “A veces en su momento nos equivocamos. Yo traté de conversar... siempre he pisado tierra... si en su momento como, no sé si a todos, pero a mí me pasó, sí me mareó un poco, no digo que no”, dijo Dayanita.

Luego de eso, complementó: “Lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, si tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás”.

De ese modo, Dayanita aseguró que al regresar al programa cómico, sus compañeros de elenco saludaron su presencia con actos de cariño. “Ahora nadie me dice nada, al contrario, me han abrazado, cuando yo llegué todos me abrazaron”, relató.

¿POR QUÉ SE DISTANCIÓ EN UN PRINCIPIO DAYANITA DE JORGE BENAVIDES?

La distancia entre Dayanita y Jorge Benavides se originó en una situación personal que afectó profundamente a la actriz y que eventualmente desencadenó su salida de ‘JB en ATV’, según recoge el diario La República.

Dayanita reveló que una ruptura amorosa la sumió en un estado emocional que la llevó a ausentarse de sus responsabilidades laborales, lo que generó incomodidad entre sus compañeros y su jefe.

Según explicó en una entrevista en el programa de Magaly Medina, cuando enfrentaba conflictos sentimentales, tenía la tendencia a aislarse y no querer interactuar con nadie, lo que influyó en su desempeño en el programa de Benavides.