¿Qué hizo Shakira la vez que se olvidó la letra de una de sus canciones en pleno concierto?

La colombiana Shakira es una de las artistas más conocidas a nivel mundial en la industria de la música, sus grandes interpretaciones, sus sensuales movimientos de caderas y su gran estilo para crear música se ha ganado el corazón y la lealtad de millones de fanáticos, que día a día la siguen también en sus redes sociales, es por eso que a sus casi 30 años de carrera artística lo corroboran.

Además, la cantante tiene más de 140 canciones escritas, producidas, grabadas y llevadas a cabo por la exitosa artista. Once álbumes de estudio en su carrera podría ser normal que tal vez no se acuerde a la perfección de todos y cada uno de los sencillos que ha interpretado, eso se ha corroborado en ciertas ocasiones, no obstante, te contamos un caso en particular que tuvo como protagonista a Shakira.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A SHAKIRA EN PLENO CONCIERTO?

Todo empezó con el instrumento musical a sonar, el grito del público se hizo notar, ya que inmediatamente reconocieron la canción, y se trataría de “Si te vas”, una letra que habla de una traición por parte de la pareja, por lo que la ruptura es inevitable y Shakira habla de dejar ir a la persona, una de sus obras maestras más tristes por la ruptura de pareja, forma parte del cuarto álbum de estudio que está bajo el nombre de “¿Dónde están los ladrones?”.

Esa legendaria letra al parecer se le olvidó a la cantante colombiana ya que comenzaron a sonar los instrumentos musicales, y la cara de confusión en la cantante se hicieron notar cuando llegó la hora de pronunciar los primeros versos, la cantante atinó a realizar algunos balbuceos durante el show y se pudieron escuchar para después acordarse de la letra y reincorporarse, aunque, ya era evidente que había olvidado cómo iniciaba la estrofa.

Asimismo la colombiana soltó unas risas y acudió donde su guitarrista para reír junto con él, por la penosa situación por la que estaba pasando. Este vídeo que se ha vuelto tendencia es uno de lo bloopers realizados cuando la intérprete de “Que me quedes tú” se presentó en vivo desde París, en 2011, siendo uno de los cinco álbumes de estudio que se vendieron en su momento

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DEL OLVIDO DE LA LETRA DE SHAKIRA?

A pesar que Shakira tuvo un momento anecdotico, algunos de los seguidores acudieron a la sección de comentarios del vídeo para aclarar el porqué había sucedido y es que según esto, a la barranquillera se le había indicado que la siguiente canción en ser interpretada sería “Suerte”, por lo que cuando se escuchó “Si te vas”, ella se desorientó y pasó lo que muchos hemos visto.