Laura Bozzo obtuvo una gran popularidad en México tras lograr ser una de las personajes más aclamadas en su momento. Sin embargo, dentro de ese esquema surgió una gran rivalidad contra Niurka Marcos, conductora mexicana que también competía con la peruana pero en diferentes canales.

Sin embargo, el tiempo pasó y la producción de Telemundo las juntó. Sí, ambas artistas del medio del espectáculo conviven en ‘La casa de los famosos 2’.

El reality show que viene alcanzando grandes puntos de rating especula que la relación entre ambas sea muy tensa. Por ello, algunos medios no han perdido la oportunidad de cuestionar sobre este tema.

QUÉ SE DIJERON LAURA BOZZO Y NIURKA MARCOS

“Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja, momia, horrible… esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida”, fueron las palabras que envió Bozzo a Niurka.

Sin embargo, Marcos no se quedó callada y le respondió en una entrevista con Al Rojo Vivo: “Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento, te dije ¡fea! Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado. Yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show nada más y ya después no se firmó más. No porque yo no quisiera, sino porque Rocío Sánchez merecía el respeto a su talk show de tantos años de prestigio y de experiencia, y no puede haber dos talk shows en una misma empresa”.

“Le dije fea, que es muy diferente, porque no le puedo decir vieja porque estaría mordiéndome la lengua, porque yo también soy vieja de 54 años, la diferencia es que yo soy una vieja linda, y ella es una vieja fea, con alevosía y ventaja”, concluyó Niurka Marcos. No sabemos como estas declaraciones afectaran la relación de las dos en el reality show, pero a los espectadores solo les quedara esperar al estreno de “La casa de los famosos 2″.