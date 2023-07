¿Cuál es la terrible enfermedad que padeció José Peláez? El conductor de ‘El gran chef: famosos’ lo revela

En los últimos meses, el reality de cocina El Gran Chef Famosos que se transmite por Latina TV ha ganado bastante popularidad, ya que un grupo de personajes del espectáculo deben demostrar sus habilidades culinarias en competencia. No obstante, parte del éxito de este programa se debe a su carismático conductor, José Peláez, que hace poco reveló en una entrevista que sufrió de una terrible enfermedad.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECIÓ JOSÉ PELÁEZ?

Hace algunos días, el conductor de “El Gran Chef Famosos”, José Peláez brindó una entrevista a Jesús Alzamora en su canal de YouTube. Durante la conversación, el presentador de Latina confesó que se le presentó varios problemas relacionados con su salud mental cuando su padre se encontraba muy enfermo, llegando a sufrir depresión.

“No me sentía bien, por un lado, mi papá se estaba muriendo, él ya estaba muy mayor, estaba postrado en una cama (...). Y yo no me sentía bien, sentía que todo eso que quise durante mucho tiempo ya no lo quería más, y es muy duro llegar a ese momento porque te das cuenta de que lo que tienes, y lo que creíste que querías, no es lo que quieres... Es muy difícil porque nada te hace sentir bien”, dijo el empresario.

Luego, el popular conductor trato de conseguir ayuda, por lo que logró asistir a terapia. En ese momento comprendió que necesitaba tener una estabilidad económica, pero a la vez poder disfrutar de su trabajo.

“Dejo la radio, suelto un auspicio, no entreno más y apago todo. Encontré lo que hoy en día me hace sentir vivo y es divertirse... Si no te diviertes, da igual. Si es teatro, si es televisión o lo que sea, así que debes de encontrar la forma de divertirte”, sostuvo Peláez, que pone en práctica esta recomendación en el contenido que crea relacionado con las maratones, un proyecto que le encanta.

¿QUÉ OPINA JOSÉ PELÁEZ SOBRE LOS DEMÁS CONDUCTORES DE TELEVISIÓN?

La llegada de José Peláez a la televisión abierta dio un cambio de aires en los clásicos presentadores de Latina TV. A causa de esto, algunas personas creyeron que podría tener algún tipo de inconveniente con los otros conductores que antes aparecían en el canal de San Felipe.

“Como que la gente trata de enfrentar a todo el mundo, ¿no? ¿Quién es mejor?, ¿quién hace mejor su chamba? ‘Deberían poner a este’ (dice la gente). Cuando todos están felices con lo que tienen”, señaló el conductor en el espacio de entrevistas, por lo que dejó en claro que no tiene ninguna rivalidad con los demás presentadores.