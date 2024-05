Uno de los pocos técnicos brasileños que pasó por el fútbol peruano en los últimos años es Tiago Nunes. Este estratega se hizo cargo de Sporting Cristal en la temporada 2023, donde si bien no pudo salir campeón nacional, aún se trata de un estratega con mucha experiencia y reconocimiento a nivel sudamericano.

Este director técnico empezó este 2024 dirigiendo a Botafogo de Brasil, pero debido a los pésimos resultados que obtuvo en su inicio de campaña, fue rápidamente despedido en febrero. Sin embargo, no estaría mucho tiempo sin trabajo, puesto que en marzo asumiría las riendas de la Universidad Católica de Chile.

Debido a que se trata de un DT con mucha trayectoria, especialmente si se tiene en cuenta que salió campeón de la Copa Sudamericana 2018 con Athletico Paranaense, Tiago Nunes fue recientemente invitado a ESPN Chile para hablar un poco sobre su perspectiva del fútbol, y en el proceso cuestionó la labor de los entrenadores europeos como Pep Guardiola.

¿QUÉ DIJO TIAGO NUNES SOBRE PEP GUARDIOLA?

En diálogo con los panelistas de un programa de ESPN Chile. Tiago Nunes comentaba sobre los campeonatos de fútbol que le gusta ver, señalando que tiene como preferencia a los torneos sudamericanos, e incluso el mexicano.

Ante esta respuesta, le preguntaron cómo considera al fútbol europeo, e inmediatamente Nunes señaló que lo ve como un lugar donde todo es bonito y funciona con tranquilidad; sin embargo, cuestionó que no hayan muchos jugadores de un país jugando en su misma liga.

“Es un cuento de hadas, donde todo funciona, todo es lindo. Tú ves el torneo inglés, que es increíble, pero no hay ingleses jugando el torneo inglés, solo hay extranjeros. Debido a esto, luego tú ves jugar a la Selección de Inglaterra y es terrible”, sostuvo.

Luego, volvió a señalar que le gusta ver torneos de América debido a que lo hacen sentirse identificado con ellos, puesto que sabe competir en ellos son complejos. En esta línea, comentó irónicamente que le gustaría ver cómo sería el rendimineto de Pep Guardiola dirigiendo a algunos equipos de Sudamérica.

“Entonces, a mí me gusta ver los torneos que están más cerca de mí, donde yo pueda sentirme identificado con los jugadores y entrenadores. Porque me encantaría ver a (Pep) Guardiola jugando una Copa Libertadores contra Bolívar en La Paz, o contra Binacional de Perú a 4 mil metros en Juliaca, o jugar contra Rosario Central o Boca Juniors en La Bombonera”, comentó.

Consultado si algún DT extranjero podría destacar en esta región del mundo, Nunes indicó que sería interesante. “Para mí sería increíble, pero serían otras sensaciones. Yo veo a los tipos en Europa muy cautos, muy tranquilos, donde todo funciona, pero aquí hay otros ingredientes de fútbol que uno no controla”, manifestó.

¿POR QUÉ TIAGO NUNES NO CONTINUÓ EN SPORTING CRISTAL?

En declaraciones para TNT Sports, Tiago Nunes se pronunció sobre las razones que motivaron su no renovación con el club celeste. “Me gusta trabajar a largo plazo, pero también me gusta ver resultados inmediatos. Entonces cuando veo que no hay una oportunidad de conseguir algo importante dentro de un determinado tiempo, no hay mucho sentido que yo continúe”, indicó.

“Yo quiero ser parte de algo que realmente tenga sentido y se pueda lograr un crecimiento general del club, del equipo, pero que también se puedan lograr resultados no solo a nivel local, sino también internacional”, agregó el ahora entrenador de la Universidad Católica.