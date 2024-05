Jorge Fossati dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de la selección peruana en la previa de la Copa América 2024: ante Paraguay y El Salvador. Y, sin lugar a duda, una de las ausencias más sorpresivas es la de Raúl Ruidíaz. El delantero del Seattle Sounders pasa por un gran momento en la Major League Soccer (MLS), pero finalmente no fue llamado. Mauro Cantoro, histórico delantero de Universitario, dio una polémica opinión sobre esta situación.

El ‘Toro’ Cantoro sobre la no convocatoria de Ruidíaz para los amistosos previos a la Copa América: “No quiere defender a su país, me imagino”

“Me pongo en lugar de Ruidíaz, yo no creo que no te guste defender a tu país, en una Copa América, me imagino. Sabes lo que es que te llame el entrenador y estás en la lista, y el tipo te diga no me la siento, si es lo máximo jugar en tu país. De chiquito uno sueña jugar con la selección de tu país, y este que te diga que no”, empezó diciendo el popular ‘Toro’ en “Desmarcados”.

Asimismo, Cantoro agregó: “Cómo estará. Porque su su hermano, su viejo le dirá prueba una vez más, y qué pierde, si ya te hicieron basura, un poquito más. Que él te diga, no, no quiero más, cómo se debe sentir. Que digan que solamente juega en su club, eso es duro”.

Cuál es la lista de convocados del extranjero para los amistosos de la selección peruana

Arquero: Pedro Gallese

Pedro Gallese Defensas: Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marco López, Anderson Santamaría y Oliver Sonne

Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marco López, Anderson Santamaría y Oliver Sonne Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe y Renato Tapia

Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe y Renato Tapia Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula y Bryan Reyna.

¿Andy Polo tiene impedimento de jugar la Copa América en Estados Unidos por algún tema legal? Esto dijeron desde la FPF

Andy Polo, destacado jugador de Universitario, se encuentra en la consideración del técnico Jorge Fossati para integrar la lista de convocados de la Selección Peruana en la próxima Copa América en Estados Unidos.

Sin embargo, Polo enfrenta un problema legal tras ser hallado responsable por violencia doméstica en una demanda civil interpuesta por su expareja en Oregón en 2021. Ante la incertidumbre sobre si esto afectaría su participación en el torneo, el gerente de selecciones de la FPF, Franco Navarro, aseguró que no hay impedimentos para su convocatoria.

Navarro detalló que, según la información que poseen, el caso legal de Polo se limita a un estado específico de Estados Unidos que no está incluido en los lugares donde la selección peruana disputará partidos amistosos u oficiales durante la Copa América.

Por lo tanto, la FPF se muestra tranquila al respecto y no considera que este tema legal afecte la participación de Polo en el torneo.

A pesar de su situación legal, Andy Polo atraviesa un buen momento deportivo con Universitario, siendo uno de los jugadores más destacados de la temporada. Además, ha sido parte fundamental del equipo en los partidos de la campaña, registrando goles y asistencias, así como contribuyendo al triunfo de Perú en un amistoso contra Nicaragua bajo la dirección de Jorge Fossati.

Qué es la Copa América

La Copa América es uno de los torneos de fútbol más importantes de América del Sur y uno de los más antiguos del mundo. Es organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y reúne a las selecciones nacionales de fútbol de los países sudamericanos. El torneo tiene una rica historia y tradición, celebrándose por primera vez en 1916 en Argentina.

El objetivo de la Copa América es determinar al campeón de fútbol de América del Sur. Originalmente, el torneo era conocido como el Campeonato Sudamericano de Selecciones, pero posteriormente adoptó el nombre de Copa América. Durante su larga historia, el formato del torneo ha variado, con diferentes sistemas de clasificación y números de equipos participantes.

El formato actual de la Copa América implica que las selecciones nacionales compitan en una fase de grupos, seguida de una etapa de eliminación directa con cuartos de final, semifinales y una final. El país anfitrión varía en cada edición y, en ocasiones, equipos invitados de otras confederaciones participan como equipos invitados.

La Copa América ha sido testigo de momentos emocionantes y partidos históricos, con enfrentamientos clásicos entre países como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, entre otros. Estos encuentros han generado una intensa rivalidad y pasión futbolística en toda la región.

La Copa América no solo es una competencia deportiva, sino también un evento que promueve la unidad y el orgullo continental, reuniendo a las naciones sudamericanas en torno a la pasión compartida por el fútbol. Cada edición del torneo es un acontecimiento destacado en el calendario futbolístico internacional y representa un símbolo de la grandeza del fútbol sudamericano.