Alianza Lima continúa atravesando por un momento de incertidumbre dentro de la institución. Junto a la salida del comando técnico se sumó la renuncia del doctor Alejandro Mesarina, exjefe del departamento médico del club, quien recientemente visitó el programa radial “Fútbol como cancha” para hablar sobre su salida del cuadro blanquiazul y otros temas relacionados.

Entre los puntos que se trataron fueron las pruebas médicas que pasaron los futbolistas extranjeros que llegaron al club, las cuales no contaron con la presencia del doctor y no habrían sido lo suficientemente rigurosas. Un caso en particular fue el del futbolista argentino Gino Peruzzi, quien recientemente se incorporó a los entrenamientos del equipo tras superar una lesión y el último fin de semana volvió a jugar después de dos meses, precisamente en el encuentro contra César Vallejo en Trujillo, que culminó en empate.

La última vez que el lateral argentino había jugado con la ‘blanquiazul’ fue el 16 de mayo en el triunfo de Alianza Lima ante Deportivo Municipal por la segunda fecha del Torneo Apertura, donde comenzó a señalar problemas en la rodilla.

¿Qué dijo el ex médico de Alianza Lima sobre la lesión de Gino Peruzzi?

Cuando se le consultó a Mesarina sobre el caso de Peruzzi y por qué demoró tanto su recuperación, las declaraciones del doctor no fueron positivas. El exmédico de Alianza Lima manifestó que el defensor sufrió una ruptura del ligamento rotuliano, la cual es una de las tantas lesiones que ha afectado la continuidad del futbolista en el transcurso de su carrera, y esto se debe principalmente a su naturaleza crónica.

Mesarina sostuvo que si bien Peruzzi volvió a jugar recientemente, no asegura que se haya curado, por lo que le recomienda una cirugía. “Es una ruptura que tiene ya mucho tiempo, es una ruptura crónica. Que viene siendo tratada, que le permite jugar. En algún momento va a haber que hacerle una cirugía. En este momento, lo que pasó fue que hubo un recrudecimiento de esta lesión, entonces hubo necesario llevarla al status quo antes, pero no curarla. No se puede curar eso sin cirugía”, sostuvo el doctor.

¿Cuántos encuentros jugó Gino Peruzzi en la presente temporada?

Gino Peruzzi llegó el año pasado como refuerzo para el Torneo Apertura 2022 y se consolidó en el equipo titular demostrando su profesionalismo y competitividad. En la presente temporada no corrió con la misma suerte y solo pudo jugar 12 partidos en lo que va del año (10 por el torneo peruano y 2 por Copa Libertadores) y en 10 de ellos fue titular.

Según recoge La República de las declaraciones de Mesarina, Peruzzi fue honesto al confesar antes del inicio de la temporada que tenía una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

¿Con qué futbolistas no puede contar Alianza Lima por lesión?

Con Gino Peruzzi y el central argentino Santiago García ya recuperados, la preocupación de la dirigencia se encuentra en otros futbolistas que no pueden ser considerados en los próximos partidos.

El colombiano Andrés Andrade volvió a jugar y sufrió otra lesión que lo dejará fuera de las canchas en lo que resta de la temporada. Por otra parte, el presente de Cristian Benavente es incierto ya que no jugó un solo minuto en la presente temporada y no se conoce ninguna información sobre su recuperación.

Con el libro de pases ya cerrado, el nuevo entrenador de Alianza Lima, el uruguayo Mauricio Larriera, deberá encontrar soluciones dentro del plantel.