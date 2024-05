La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió la lista de jueces que estarán a cargo de dirigir los partidos por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Esta es la última fecha del torneo, por lo que los partidos que se jugarán este fin de semana definirán al campeón de la competencia. Debido a la importancia de estos encuentros, la elección de los referís no ha pasado desapercibida. Dentro de los seleccionados hay algunos nombres conocidos y aquí te contamos de qué partido se encargará cada uno de ellos.

Entre toda la lista de árbitros destacan los nombres de Diego Haro, Kevin Ortega y Augusto Menéndez. Sin embargo, también llama la atención el de Jesús Cartagena. Sin duda la elección de referís para esta última fecha está desatando una polémica debido a los partidos que les corresponde a cada uno de ellos. A continuación te contamos más sobre ellos, los jueces y los motivos detrás de las controversias.

¿Qué partidos dirigirán Jesús Cartagena, Diego Haro, Augusto Menéndez y Kevin Ortega?

Por supuesto los nombres más importantes son los de aquellos que dirigirán los partidos entre los que se definirá el puntero de la tabla de posiciones y eventual campeón del Torneo Apertura. Ellos son Jesús Cartagena, a cargo del Universitario de Deportes vs. Los Chankas; Diego Haro, responsable del Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos; y Augusto Menéndez, que dirigirá el Melgar vs Deportivo Garcilaso. No obstante, también llama la atención Kevin Ortega, quien verá el Sport Boys vs. ADT debido a una reciente polémica en la que se vio envuelto.

A continuación, la lista oficial con las fechas de los partidos y los árbitros encargados de dirigirlos, desde el principal, los de línea y quienes se encontrarán en el VAR.

¿Por qué la polémica alrededor de árbitros como Diego Haro o Kevin Ortega?

En esta jornada final ni siquiera los árbitros se salvan de estar en el ojo de la tormenta. En los comentarios del anuncio oficial de la lista de jueces se puede leer gran variedad de comentarios que señalan una aparente estrategia dentro de ella para darle cierta ventaja a Universitario de Deportes. Por ejemplo, muchos señalan que Diego Haro habría sido elegido para dirigir el partido de Sporting Cristal contra Comerciantes Unidos para perjudicar a los ‘rimenses’, quienes luchan por mantenerse en el primer lugar.

Algunos aseguran que Haro podría tener cierta afinidad con el equipo crema. Para afirmar esto recuerdan que tres de los siete partidos de la Liga 1 que va dirigiendo en 2024 tuvieron a Universitario como uno de los contendientes y terminó ganando estos tres encuentros. Otros llaman la atención sobre la gran cantidad de tarjetas amarillas y rojas que ha impartido durante lo que va del año y que podrían perjudicar a Cristal en su decisivo duelo.

En cuanto a Kevin Ortega, viene siendo víctima de críticas debido a su desempeño en el último partido entre Universitario y Cienciano. Cerca del final del partido hubo una infracción dentro del área crema contra el delantero Carlos Gracés. Sin embargo, el juez decidió no sancionar esta acción, por lo que muchos seguidores de la Liga 1 no esperaban verlo dirigiendo un partido en esta última fecha.