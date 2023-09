Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen diversas tareas de gran responsabilidad. Entre sus labores principales está garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Sin embargo, que estén dedicados a cumplir con este complicado y trascendental objetivo, no quiere decir que no se den tiempo para desarrollar talentos que nada tienen que ver con su trabajo. Este es el caso del famoso policía ‘rapero’, quien se ha convertido en viral a través de Tik Tok por su destreza para agarrar un micrófono y rapear como todo un profesional.

¿Quién es el policía ‘rapero’, el famoso miembro de la PNP que es viral en TikTok por su peculiar talento?

El argente del orden, que responde al nombre de Antony Sosa, no se percató que sería grabado en un evento musical. El video, que muestra al policía en alguna base, no ha dejado indiferente a nadie. A través de las imágenes, se puede ver al efectivo manejar las palabras de gran manera y no sentirse para nada intimidado en el escenario.

Como se esperaba, los cibernautas y usuarios de TikTok han reaccionado de gran manera a este video que demuestra que uno puede dedicarse a su profesión y también crecer en el ámbito artístico. “Eres un gran ejemplo”, “Tienes que seguir adelante”, “Se equivocó de profesión”, “Cantas muy lindo”, son algunas de las frases que se pueden leer en la casilla de comentarios.

