Bangtan Sonyeonda, más conocida como BTS, es considerada una de las bandas de K-pop más populares del mundo. La música de estos jóvenes nacidos en Corea del Sur, ha logrado superar las barreras del idioma, atrayendo a miles de seguidores fuera del continente asiático.

Formada en Seúl en 2010, BTS tiene como principal estilo el hip hop, pero ha sabido adaptarse a otros géneros con el pasar de los años. Es gracias a esta versatilidad que sus integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, han sido catalogados en más de una ocasión como artistas revelación en Asia.

Su debut se dio en el 2013 con el sencillo 2 Cool 4 Skool, bajo el sello de la compañía Big Hit Entertainment. Así llegaron sus siguientes discos O!RUL8,2? (2013), Skool Luv Affair (2014) y Dark & Wild (2014). Durante esos años, el nombre de BTS ganó mayor notoriedad, atrayendo a seguidores de mercados impensados. Por esta razón, distintos medios especializados empezaron a catalogar a la agrupación como la nueva ola coreana.

¿Qué significa el nombre BTS?

Se trata de una abreviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que significa “Boy Scouts a prueba de balas”. Según la agrupación, este nombre se debe a que buscan “dejar de lado los estereotipos, críticas, y expectativas dirigidas como balas hacia los jóvenes”.

En el 2017, la banda dio a conocer que BTS también tendría otro significado: “Beyond The Scene” (Más allá de la escena), frase con la cual buscaban posicionar su nueva identidad de marca ante los ojos del mundo.

¿Cuándo empezó la popularidad de BTS?

La banda surcoreana BTS realizará un concierto en vivo que se transmitirá en la madrugada en Perú. (AFP).

A pesar que sus discos vendían millones de copias en diversos países del continente asiático, fue hasta el 2017 que BTS logró la tan esperada internacionalización, siendo Estados Unidos, su principal mercado.

Su EP Love Yourself: Her hizo su debut en el séptimo puesto en Billboard 200, la mejor posición para un artista o banda coreana. Pero lo mejor estaba por llegar: su álbum Love Yourself: Tear (2018) logró colocarse como el número uno de la lista Billboard 200. Y como no hay primera sin segunda, los chicos de BTS volverían a liderar este importante listado con sus éxitos con Love Yourself: Answer (2018), Map of the Soul: Persona (2019) y Map of the Soul: 7 (2020). En mes de dos años, las canciones de la banda sonaban más que nunca. Este momento cumbre llegaría a ser comparado por lo hecho por The Beatles que en 1995 logró que sus cuatro discos sean considerados como el número 1 por Billboard.

BTS siguió sumando récords y galardones: más de 20 millones de copias vendidas en Gaon Music Chart, el álbum más vendido en Corea del Sur el país con Map of the Soul: 7. En 2016 ingresó a la la lista Social 50 de Billboard, premio “Top Social Artist” por tres años consecutivos en los Billboard Music Awards. Además, sus integrantes fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como «Líderes de la nueva generación», así como recibir la Orden al Mérito Cultural por su aporte a expandir la cultura y el idioma coreano en todo el globo de parte del gobierno surcoreano.

¿Cuáles son las mayores influencias musicales de BTS?

Big Ban

Eminem

Post Malone

NAS

Drake

Charlie Puth

¿Quiénes son los integrantes de BTS?

RM

Nacido en Ilsan-gu, Corea del Sur, Kim Nam-joon, conocido como RM, es el líder y rapero principal de la banda BTS. Además de ser rapero, es bailarín, compositor, productor y modelo. Fue el primer miembro reclutado de la banda en el 2010, gracias a una audición de talento de Big Hit. Con 25 años, ha compuesto gran parte de las canciones de la banda. Antes usaba el nombre artístico Runch Randa. Además de su lengua materna, habla fluidamente idiomas como el inglés y el japonés.

J-Hope

Jung Hoseok, conocido como J-Hope, es rapero, coreógrafo y bailarín principal del grupo BTS. Antes de ingresar a la agrupación, se desempeñaba como bailarín underground, por lo que utilizaba el nombre de Smile Hoya. Durante este tiempo se alzó con varios festivales de baile. J-Hope, de 26 años, siguió estudios en la reconocida Academia de Baile de Seungri. Nació en Gwangju, Corea del Sur.

Samsung lanzará un nuevo Galaxy S20 + inspirado en la banda surcoreana BTS. (Foto: Samsung)

Jimin

Desde pequeño, Park Ji-min, más conocido como Jimin, aprendió y practicó bailes urbanos y danzas modernas. Nacido en Geumjeong-gu, Busan, Corea del Sur, es cantante y bailarín de la boy band BTS. Con 24 años, ha recibido elogios por su delicada voz y movimientos elegantes.

Jin

Con 27 años, Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin, es vocalista y bailarín de la exitosa banda de K-pop BTS. Se desempeña también como compositor y modelo. Se graduó con un título en arte y actuación en la Universidad Konkuk. Actualmente sigue estudios en la escuela de posgrado de la Hanyang Cyber University. Nació en Anyang-Gwangcheon, Corea del Sur.

Muchos sostienen que las letras de las canciones de BTS tienen un mensaje positivo. (AFP)

Jungkook

Jeon Jung-kook o Jungkook, es el vocalista principal de BTS. Al igual que otros compañeros de la banda, el joven surcoreano se desempeña como compositor, productor y modelo. Ganó notoriedad gracias a su interpretación de covers de Snoop Dog, Bruno Mars y Wiz Khalifa.

Suga

Min Yoongi, mejor conocido como Suga y Agust D, es uno de los tres principales raperos del grupo BTS. Antes de ingresar a la agrupación, en 2010, formó parte del grupo underground de rap llamado D-Town. En el 2016, fue su debut en solitario, donde publicó sus temas “Agust D” y “Give it to Me”. Nació el 9 de marzo de 1993 en la ciudad de Daegu, al sudeste de Corea del Sur.

V

Kim Tae-hyung o V, es cantante, bailarín y compositor en la banda BTS. Nació el 30 de diciembre de 1995 en Seo-gu, Daegu, Corea del Sur. Desde pequeño, aprendió a tocar el saxofón. Se graduó en la Korean Arts High School en 2014.

BTS hace un llamado a sus seguidoras a participar de su concierto pagado en su habitación vía online. (Foto: Getty)

¿Cuáles son las canciones más populares de BTS?

Boy With Luv (2019)

IDOL (2018)

DNA (2017)

Fake Love (2018)

MIC Drop (2017)

Save Me (2016)

VIDEO RECOMENDADO

Corea del Sur: Cantantes de K-Pop visitaron clubes nocturnos relacionados al rebrote de la COVID-19

Corea del Sur: Cantantes de K-Pop visitaron clubes nocturnos relacionados al rebrote de la COVID-19