Razones para perder un trabajo hay muchas. En Reino Unido, un joven de 19 años llamado Ollie Tutt lo hizo por compartir un video de TikTok y la explicación que recibió más tarde fue lo que lo sorprendió más. ¿Qué debe hacer o decir un muchacho para crear un viral de Internet y que esto llegue hasta sus jefes? Aquí la historia.

El último 24 de marzo iba a ser un día como cualquier otro en la vida del joven Ollie. De hecho, así concluyó luego de que este, en medio de su jornada laboral, vistiendo un chaleco reflector y atendiendo a los pedidos de la cadena de supermercados británica Sainsbury’s decidió grabar un video para TikTok.

“Si quieres un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco (otra compañía), Sainsburry’s y haz estos malditos repartos”, inició con la explicación el muchacho de 19 años. “Es posiblemente el trabajo más fácil que tuve, el mejor pagado y me cuidan”, agregó para su cuenta @olliedtutt mientras conducía el vehículo de entregas.

“No hago mucho, solo me siento al lado de la carretera esperando para hacer estos pedidos. Todos los clientes son jodidamente encantadores y no he vivido ninguna situación en la que se hayan comportado como unos imbéciles”, continuó el ahora extrabajador de la marca británica. ¿Fue algo que dijo?

Sin embargo, pese a decir todo lo bueno de si situación, este siguió con los ‘consejos’. “No trabajes dentro de las tiendas del supermercado, eso es una basura y aburrido. En serio, si quieres hacer un trabajo fácil, haz esto”, finalizó su presentación ante sus seguidores, sin contar con la ‘fama’ que podía adquirir más adelante.

Dos días más tarde, el 26 de marzo, añadió otro video refiriendo lo que había sucedido tras la publicación del primero. “Recibió mucha más atención de la que pensaba y causó un pequeño problema. Mi jefe me dijo que al gerente de la tienda no le importaba mucho realmente, aunque el hecho de que yo insultara en el clip es algo malo para la empresa”, agregó para luego contar que su jefe le pidió que borre el video inicial.

Para mala suerte suya, las malas noticias no tardaron en llegar y contó que lo echaron al poco tiempo “por mal comportamiento y desprestigio”, manifestó con un tono de burla. “Sí, me despidieron y ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana”, agregó a la red social de clips cortos.

“No era para tanto, son una empresa multimillonaria y les importa un solo vídeo. Sí, tenían toda la razón en predecir que perdería mi trabajo, que se vayan a tomar viento. Ahora voy a postularme a otras ofertas laborales”, agregó sobre las advertencias de los usuarios tras ver la publicación que originó todo el problema. Por otro lado, un portavoz de Sainsbury’s solo atinó a comentar que su despido se debe a “una serie de factores”. Quién pensaría en que podría llegar a tanto.

