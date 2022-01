Cada vez falta poco para comprobar cómo le queda el traje de murciélago a Robert Pattinson en ‘The Batman’, que se estrenará el 4 de marzo y tendrá la presencia de personajes icónicos como el Acertijo (Paul Dano), el Pingüino (Colin Farrell) y Catwoman (Zoë Kravitz).

Sin embargo, recordemos que esta película iba a ser la primera cinta en solitario del Batman de Ben Affleck, siendo escrita, dirigida y protagonizada por él mismo. No obstante, en 2017 el actor decide retirarse del proyecto y Matt Reeves asume la silla del director, quien se deshace del guion de su predecesor para narrar su propia versión de la historia de Bruce Wayne.

Ahora en una reciente entrevista para Esquire, el cineasta reveló que Warner Bros. le pidió en su momento adaptar el guion que Affleck había trabajado, pero no contenía la historia que él quería contar.

“Estaba muy impulsada por la acción. Estaba muy profundamente conectada con el universo cinematográfico de DC, con la aparición de personajes importantes de otras películas y otros cómics”, explicaba Reeves. “Simplemente supe cuando lo leí que este guion en particular no era la forma en que me gustaría hacerlo”.

En los últimos años, hemos ido conociendo detalles sobre eventos que ocurrían en el libreto de Affleck, como el enfrentamiento entre el vigilante de Gotham y Deathstroke. Además, probablemente iban a aparecer otros miembros de la Liga de la Justicia.

Matt Reeves en el rodaje de "The Batman". | Foto: Warner Bros. Pictures

A pesar de lo interesante que podía sonar el guion, Reeves rechazó la propuesta del estudio diciéndoles que no era el director adecuado para lo que buscaban y les explicó la dirección que tomaría si se hiciera cargo del personaje: “Les dije que ha habido tantas películas geniales, pero que si tuviera que hacer esto, tendría que hacerlo personal, para que entendiera lo que iba a hacer con él, para saber dónde poner la cámara, para saber qué decirles a los actores, para saber cuál debe ser la historia”.

Reeves señaló el guion de Affleck como un proyecto totalmente válido y emocionante, pero no era algo con lo que él pudiera proceder. “Tenía un estilo parecido a James Bond, pero no era algo con lo que me pudiera identificar”, concluyó.

Pese a todo, Warner Bros. mantuvo su interés en el director y optó por desarrollar su idea. Pronto comprobaremos si esta nueva versión del héroe logra convencer a los fanáticos.

