Desde hace unos años, Dwayne Johnson pasó de ser un exluchador de la WWE que probaba suerte en Hollywood a convertirse en uno de los actores más cotizados en la industria. Ahora, dará vida a un famoso personaje de videojuegos en una adaptación proveniente de DC. Aquí los detalles de la próxima película.

Se trata de un antihéroe de la marca de cómics que, según el portal ‘Men’s Journal’, este ha jugado por años y será por fin en 2022 que vea la luz. Sin mayores preámbulos, se trata de Black Adam, el título de cual por mucho tiempo ha tratado de no revelar, pero que por fin pudo comentar.

“No puedo decirles qué juego en particular estamos haciendo, pero habrá un anuncio este año (2021). Vamos a llevar a la pantalla uno de los juegos más grandes y brutales, uno que he jugado durante años. Estoy muy emocionado de presentarlo a lo fans de todo el mundo”, explicó en su momento.

Declarado fanático de la saga Madden de fútbol americano, La Roca no es ajeno a producciones ligadas al mundo gamer, pues además de ser parte de blockbusters como “Fast & Furious”, Johnson apareció en la primera adaptación de “Doom” en 2005 y “Rampage” en 2018.

¿Cuándo se estrena Black Adam protagonizado por Dwayne Johnson?

Así como el esperado anuncio tomó su tiempo, su fecha de estreno no lo será tanto, pues está planeado que llegue a las salas de cine el próximo 29 de julio de 2022. Bajo la dirección del catalán Jaume Collet-Serra, el personaje de DC no tardará en mostrarse; por ahora, un teaser tráiler es lo que hay.

