“ Rápidos y Furiosos ” es una de las franquicias más populares en la historia del cine. Las nueve películas que la componen han ganado millones de fanáticos y de dólares. Las aventuras de aventuras de Dominic Toretto ( Vin Diesel ) y sus amigos se han adentrado en el corazón de miles de seguidores del género de acción.

Sin embargo, una fuerte polémica viene envolviendo a la saga desde hace buen tiempo atrás. Vin Diesel y Dwayne Johnson, quien interpreta al personaje de Hobbs, no mantienen una buena relación fuera de cámaras. Todo lo contrario, pues cada cierto tiempo se envían mensajes poco cálidos a través de las diversas entrevistas que brindan a los medios.

Ahora, cuando parecía que se había tranzado una tregua, teniendo en cuenta que los creadores de la franquicia necesitan la presencia de ambos para “Rápidos y Furiosos 10″, próxima a estrenarse, otra vez se ha vuelto a crear una atmósfera conflictiva entre los dos actores.

Todo comenzó cuando Diesel hizo la siguiente publicación en sus redes sociales refiriéndose a la relación de sus hijos con la ‘Roca’ y también al fallecido actor Paul Walker, a quien se refiere como Pablo: “Como sabes, en mi caso mis hijos hablan de ti como tío Dwayne. No hay festividad en la que no envíen buenos deseos, pero ha llegado el momento. El legado aguarda”, le recuerda el actor. Además habló de la promesa que le hizo a su compañero de carretera, Paul Walker, quien falleció en un siniestro de tránsito en noviembre del 2013.

Asimismo, Diesel agregó: “Ya les dije hace años que cumpliría mi promesa con Pablo. Juré que vendríamos a hacer el mejor “Fast” en el 10, ¡que será el final! (...) Pero tienes que venir, no dejes la franquicia incompleta, tienes un papel muy importante que desempeñar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”.

Ante ello, el ex peleador de la WWE respondió así en una entrevista con CNN: “La reciente publicación de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que mencionara a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Déjenlos fuera de esto”.

Por ahora, parece poco probable que veamos nuevamente a los dos actores trabajar juntos en pantalla. En todo caso, si así lo quisieran los encargados de producir la décima parte de la franquicia, tienen un duro trabajo por delante para convencerlos.

