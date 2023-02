Con un estreno un poco inusual, debido a que no fue domingo sino viernes, “The Last of Us” lanzó su quinto capítulo. Este episodio no fue la excepción y sorprendió al público una vez más, especialmente porque mostró un nuevo tipo de infectado.

Como es costumbre, Craig Mazin, uno de los creadores de la serie, nos fue regalando ‘easter eggs’ del videojuego a lo largo de este capítulo, como la presencia de Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard), el regreso de los cazadores, el francotirador en la casa y la reincorporación de infectados, pero ahora con un líder terrorífico.

¿QUÉ TIPO DE INFECTADO SALIÓ EN EL QUINTO EPISODIO?

Primero que nada, es necesario saber que todo infectado por el hongo Cordyceps pasa por cuatro etapas de infección: corredores, acechadores y chasqueadores (clickers), siendo éste último visto en el episodio 2, cuando Tess muere por salvar a Joel y Ellie. En el quinto episodio de la serie de HBO, debuta la cuarta etapa.

En el videojuego son llamados “bloaters”, que son criaturas que se expanden anatómicamente, creándose corazas impenetrables por cualquier tipo de arma blanca y de fuego. Además, son ciegos y utilizan la ecolocalización para atrapar a sus víctimas, las cuales matan instantáneamente.

¿CÓMO MATAR A UN ‘BLOATER’?

Estas criaturas extremadamente agresivas parecen casi imposibles de asesinar; sin embargo, tal y como informa Sensacine, en los videojuegos hay un método que es bastante efectivo: lanzar bombas de clavos. Y aunque aún no se han visto en la serie, probablemente pronto seamos testigos de ello.