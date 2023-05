Una particular historia se viene haciendo viral en TikTok. Se trata de una joven australiana que descubrió que su padrastro se había suscrito a su cuenta de OnlyFans, lo que, como consecuencia, llegó a oídos de su madre, quien tomó una radical decisión. Es por ello que en esta nota te contaremos todo lo que tienes que conocer en relación a esta noticia.

LA HISTORIA DE LA MODELO QUE DESCUBRIÓ QUE SU PADRE ERA SEGUIDOR DE SU ONLYFANS

Recientemente, los videos de Taila Maddison se han vuelto virales en TikTok. Esta joven australiana ha compartido una historia bastante particular sobre su experiencia como modelo de OnlyFans, una plataforma de contenido adulto por suscripción. Resulta que descubrió que su “cliente número uno” era en realidad su padrastro, lo que provocó la cancelación de la boda de su madre.

Taila, también conocida como Tai en las redes sociales, comienza explicando el inicio del fin.

“Le arruiné el matrimonio a mi madre. No me planteé contar esta historia en TikTok, pero aquí estamos. Cuando comencé en esta web, tenía un cliente que era mi número uno, compraba todo lo que enviaba, era prácticamente mi mayor fan desde el principio”, señala.

Según ella, solían tener conversaciones diarias y recibía muchas peticiones personalizadas, lo que llevó a que su padrastro gastara alrededor de 2.000 dólares australianos (unos 1.200 euros) en los primeros dos meses. Tai investigó el “nombre de usuario” de su cliente, que resultó ser muy específico, y descubrió que también tenía un seguidor en TikTok con el mismo nombre.

En TikTok, el nombre aparecía bajo la etiqueta “De tus contactos”, lo que indicaba que Tai tenía su número guardado en su teléfono. Después de reducirlo a seis posibles candidatos, uno de ellos resultó ser su padrastro. Siguiendo su instinto, Tai le envió un mensaje desde OnlyFans diciéndole: “Sé quién eres”. En cuestión de minutos, recibió una respuesta de su padrastro diciendo: “Hey, Tai, necesitamos hablar”.

Según las capturas de pantalla que ella muestra, momentos antes, el usuario se había quejado de que había subido los precios, pero aún le gustaban sus videos. Sin embargo, cuando Tai descubrió la verdad, su padrastro se puso a la defensiva, ya que ella le dijo que nunca debería haberse suscrito. Él le aseguró que le contaría todo a su madre antes de que ella lo hiciera.

Tai comenta que, a pesar de que ella se negaba a hablar con él, él insistía, aunque ella le recordaba constantemente que su madre era su prioridad. Además, revela que su padrastro había estado presente en su vida desde que tenía 11 años y que le pedía que creara contenido “en solitario” en su habitación y en su cama, e incluso le pedía que usara cierta ropa interior. Todo esto él podía accederlo dentro de la casa.

“Cuando le descubrí, él se lo negó a todos sus amigos, pero, obviamente, mi madre se deshizo de él de inmediato. Si quieres hablar sobre un trauma familiar, mi padrastro me vio tener sexo con mi pareja durante dos meses”, agrega.

Tai ha confesado al periódico The Daily Telegraph que su padrastro ya no vive con ellos y que no está en contacto con nadie de la familia. También ha bloqueado todas las plataformas de comunicación con él. “No he sabido nada de él desde el día que lo confronté”, concluye.

Además, ante los numerosos comentarios que la felicitan por exponer públicamente la situación y por “salvar” a su madre, Tai aconseja a otras mujeres que se dedican a crear contenido para adultos que se sientan cómodas, ya que es muy probable que alguien de su escuela, gimnasio, trabajo o incluso familia esté observando cada uno de sus movimientos.