Hasta el próximo 9 de mayo, el uso de vehículos particulares estará prohibido durante el horario de inmovilización social en Lima y Callao, así como en otras 39 provincias que han sido clasificadas en un nivel de riesgo extremo ante la pandemia de coronavirus.

Horarios del toque de queda en el Perú

Como se recuerda, el toque de queda en cada provincia y región del país es diferente de acuerdo su nivel de riesgo. Según el Decreto Supremo N° 046-2021-PCM, en las zonas de mayor riesgo el horario de inmovilización social empieza desde las 9:00 p.m., mientras que en las provincias con nivel de alerta alto empieza a las 10:00 p.m. y en todos los casos concluye a las 4:00 a.m., del día siguiente.

Nivel de riesgo Inicio Fin Zonas con nivel de alerta extremo 9:00 p.m. 4:00 a.m. Zonas con nivel de alerta muy alto 9:00 p.m. 4:00 a.m. Zonas con nivel de alerta alto 10:00 p.m. 4:00 a.m.

Las restricciones de movilidad se mantienen los días domingo durante las 24 horas a nivel nacional.

En estos rangos de horario en los que rige el toque de queda no se puede salir a la calle a pie o en un vehículo particular, salvo que se cuente con un pase laboral. Este sirve también para autorizar el uso de vehículos como automóviles o motos, ya que no hay un pase vehicular independiente.

¿En qué casos puedo usar un vehículo particular durante el toque de queda?

Sin embargo, pese a las estrictas restricciones a nivel nacional, aún hay algunas excepciones a la regla. Se puede usar un vehículo particular solo en casos de urgencias o emergencias médicas, citas programadas o controles. Según detalla la página del Gobierno, estos serían los casos de excepción:

Traslado de personas que requieren atención médica de emergencia o urgencia.

Cita médica programada.

Revisión, chequeo o control médico.

Si cuentas con un pase laboral.

En caso de ser intervenido durante una de estas situaciones, solo tienes que mostrar tu documento de identidad y explicar a la autoridad competente la situación de la salida durante el toque de queda, especialmente si se trata de una emergencia médica.

En el caso de los controles o citas programadas por salud, hay que presentar un documento que acredite dicha cita. Igualmente, si cuentas con un pase laboral deberás tenerlo a la mano para enseñarlo a las autoridades.

