El Gobierno inició, el 16 de abril, la nueva estrategia de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), la cual está enfocada ahora en la territorialidad y basada en un padrón unificado, a fin de tener una respuesta más eficiente con la cobertura de la inmunización.

El Ejecutivo señaló, a través de un comunicado, que el objetivo es que la vacuna contra el coronavirus llegue a todos los ciudadanos mayores de 18 años y personas extranjeras que viven en el país. Para ello se han instalado centros de vacunación en puntos estratégicos cerca de sus lugares de residencia.

Además, precisó que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha dispuesto desactivar ningún proceso de vacunación de los asegurados privados, sino que ha manifestado a la Asociación de EPS y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros que los centros de vacunación estarán abiertos a todos los ciudadanos, según su rango de edad, sin distinción de ningún tipo, y según sus lugares de residencia.

Primera etapa

La primera etapa de la vacunación contempla a los adultos mayores de 80 años de Lima Metropolitana y Callao, los días 16, 17 y 18 de abril, en diferentes puntos distribuidos en 22 distritos de la capital.

Las personas mayores de 80 años o sus familiares pueden conocer su punto, fecha y hora de vacunación en la plataforma Pongo el Hombro . Del mismo modo, todos los ciudadanos pueden consultar si ya se encuentran en el Padrón Nacional de Vacunación.

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, indicó que los adultos mayores que por distintas razones no llegaron a vacunarse el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril podrán hacerlo lunes 19 y martes 20 de abril, fechas fijadas para los rezagados.

Luego, el proceso de inmunización se trasladará a otras regiones del país progresivamente, además de las que ya iniciaron, como La Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto, Cusco y Cajamarca.

Vacunación a los demás adultos mayores

Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, estimó que todos los adultos mayores de 80, 70 y 60 años serán inmunizados a más tardar en la tercera semana de julio, antes de la finalización del régimen del presidente Francisco Sagasti.

Precisó que el avance logrado con los mayores de 80 años de Lima permitirá que, a partir de la primera semana de mayo, se empiece a vacunar a los mayores de entre 70 a 79 años, quienes son más de un millón de personas.

Además, precisó que, gracias al padrón del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se ha podido identificar que un total de 4 millones 169,310 adultos mayores que serán vacunados contra el COVID-19 durante los próximos meses.

Remarcó que no será un obstáculo para la inmunización si una persona cuenta o no con un seguro de salud. “Este es un momento oportuno para afiliar al SIS (Seguro Integral de Salud) a todos los adultos mayores que aún no se encuentran inscritos y no cuentan con ningún tipo de seguro, sea EsSalud o privado”, indicó

