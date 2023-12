El pasado viernes 22 de diciembre, “Al fondo hay sitio” culminó su décima temporada con un episodio especial de dos horas, el cual mostró más de una sorpresa a sus fanáticos. A lo largo de las semanas, los espectadores estaban pendiente cómo iba a terminar la historia de amor entre Joel Gonzales y Patty Pichilingüe, y el reciente episodio final mostró al hijo de ‘Charito’ dejando en el altar a su prometida. A continuación, te contamos por qué tomó esa decisión.

¿POR QUÉ JOEL GONZALES NO SE CASÓ CON PATTY PICHILINGÜE?

En el episodio final de la décima temporada de “Al fondo hay sitio”, Joel Gonzales no responde a la pregunta del sacerdote de si aceptaba como esposa a Patty Pichilingüe. Mientras piensa dubitativo sobre la situación y recuerda sus momentos con Macarena Montalbán, Joel le pide perdón a su prometida y le señala que no puede casarse con ella, ya que no es el amor de su vida. Inmediatamente, el hijo de ‘Charito’ sale de la iglesia.

El hecho desató el desconcierto entre los invitados y una pelea entre los Gonzales y la familia del personaje de Melissa Paredes, liderada por Walter Pichilingüe, interpretado por Julio Andrade, quien debutó en la ficción en este episodio final.

Momentos posteriores, el personaje de Erick Elera llega a la iglesia donde se estaba llevando a cabo la boda de Macarena con el ‘Gringo Mike’, con el objetivo de impedir la ceremonia. Sin embargo, Joel finamente desistió y solo lloró desconsoladamente, mientras la rubia daba el sí.

Cuando la ceremonia nupcial de Macarena y Mike concluye, la familia Maldini se percata de que Joel y su familia están afuera de la iglesia y sin Patty, asumiendo que no se llevó a cabo el otro matrimonio. Por cordialidad, Mike decide invitarlos a la recepción de su boda.

Posteriormente, Joel le comenta a Macarena que dejó plantada a Patty. Cuando la rubia le preguntó el motivo, el popular “Niño Cara de Pez” le responde que ella es la respuesta. Luego de una emotiva conversación, los dos personajes prometen nunca romper su amistad.

Por otro lado, durante la recepción por la boda de los novios, Erick Elera recibió un golpe del papá de Patty por sus acciones, y así quedó en suspenso cuál será el futuro de Joel en la siguiente temporada de “Al Fondo Hay Sitio”.

¿DE QUÉ TRATA “AL FONDO HAY SITIO”?

La serie sigue la historia de la rivalidad entre dos familias vecinas totalmente opuestas. Por un lado, los Maldini, que son una familia disfuncional y clasista de nivel socioeconómico alto, y por otro lado están los Gonzales, que son una familia unida, alegre y extrovertida de nivel socioeconómico bajo. Ambas familias protagonizarán todo tipo de momentos, como comedia, romance, drama, suspenso, acción, tragedia e incluso terror.

Hasta la fecha, la serie tiene más de 1.500 capítulos emitidos, por lo que se ha posicionado como uno de los programas nacionales más exitosos hasta la fecha.

¿DÓNDE VER “AL FONDO HAY SITIO?

‘Al Fondo Hay Sitio’ se transmite a través de América Televisión a partir de las 20:40 horas.

Los próximo capítulos llegarán en 2024 y se podrán ver en estos distintos operadores de cable: