En el contexto actual, el clima se ha vuelto más insoportable de lo normal generando olas de calor y altas temperaturas que pueden ser molestas para más de uno. Es así que con el propósito de hacer más soportable los ambientes en las oficinas, casas, departamentos y más, surge la alternativa del uso de ventiladores y/o aire acondicionado.

Tras decidir la instalación o compra de uno de estos, la pregunta que surge es cuál de ellos es el mejor para mí. Conoce en este artículo qué debes considerar y cuál es más conveniente para tu uso, gasto y demás factores que necesitas tener en cuenta.

Ventilador Vs. aire acondicionado: ¿En qué se diferencian?

Antes de adquirir uno de ellos para tu hogar, debes tener claro en qué se diferencian ambos artefactos eléctricos. El aire acondicionado tiene como tarea principal enfriar el ambiente en el que se instala, mientras que el ventilador solo desplaza el aire caliente, generando una oleada de aire frío generando un descenso de sensación térmica.

Si bien ambas opciones son excelentes para disipar el calor del ambiente, la realidad es que cuando hablamos de temperaturas mayores a 30°C, el aire acondicionado genera mejores resultados que el ventilador, ya que este brinda un ambiente libre de sensación de bochorno.

Familia refrescándose con los ventiladores. Foto: iStock.

¿Cuál de ellos te permite ahorrar más?

Por otro lado, los ventiladores tienen una gran ventaja frente al aire acondicionado y este es el factor económico. ¿Qué queremos decir con esto? Simple, es más económico adquirir un ventilador que un sistema de aire acondicionado. Asimismo, el registro de gasto de energía también marca una gigantesca diferencia, es decir; el aire acondicionado puede marcar un 90% más de gasto de electricidad que un ventilador.

Si el dinero es uno de tus factores decisivos para la compra, entonces considera también el costo de instalación. En el caso de un ventilador, no adiciones esta suma ya que no es necesaria, contrario a un sistema de aire acondicionado que sí requerirá de un experto, a menos que optes por una unidad portátil, ya que esta no requiere de complicadas instalaciones.

Dentro de los modelos más conocidos de aire acondicionado puedes encontrar los de suelo o de pie, de techo o torres portátiles. Estos modelos no requieren instalación a excepción del aire acondicionado de techo pero no es tan compleja como la de un sistema completo.

Cabe recalcar, según un análisis de la comparadora Selectra, no es recomendable adquirir las torres portátiles de aire acondicionado ya que son más ruidosas que el promedio y menos eficientes que otros modelos y genera un gasto de energía de casi el doble que un equipo con el sistema de mayor rendimiento.

Los precios de los ventiladores van desde los S/39 hasta superar los S/350 los más grandes y de mayores prestaciones. (Foto: GEC)

¿Cuál es más beneficioso para la salud y el medioambiente?

Otro factor igual de importante es el de salud y el medioambiente. Según reportes de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el uso excesivo del aire acondicionado genera un fenómeno conocido como “isla de calor”. ¿Qué es y qué genera? Es la acumulación de altas temperaturas en grandes ciudades pobladas, esto también se ocasiona por las pocas áreas verdes en lugares urbanos, la presencia de hormigón y gases contaminantes.

Así es, irónicamente este fenómeno tiene un efecto cíclico que incita al aumentar el uso de artefactos electrónicos para aliviar las olas de calor. Si eres uno de los que busca cuidar y preservar el medioambiente, probablemente la opción del aire acondicionado no sea la mejor.

Por consiguiente, si tu estado de salud fuera considerado para la adquisición de un sistema de refrigeración, entonces debes saber que según informes de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el mal uso del aire acondicionado producen un 20% de los cuadros catarrales, de laringitis, faringitis o procesos bronquíticos.

En adición a ello, un estudio realizado por científicos de Australia indicó que en ambientes muy secos, el ventilador también puede ser perjudicial para la salud e inútil para bajar la sensación térmica. Su uso podría causar efectos negativos en la tensión sanguínea y el ritmo cardiaco. Por ello, en algunos casos se recomienda el uso de humidificador.

Siguiendo la misma línea, el aire acondicionado también genera sequedad en el ambiente lo que a su vez puede ocasionar irritación en ojos y garganta desatando un cuadro de deshidratación en el cuerpo. La falta de humedad y frescura del ambiente podrían retrasar la sensación de sed en las personas sotemidas a este sistema, agravando la deshidratación.

¿Qué comprende el uso inadecuado del aire acondicionado y el ventilador?

Si te has decidido por comprar un aire acondicionado, entonces ten presente que no debes hacer para cumplir con un uso adecuado del sistema y no afectar tu salud con cuadros respiratorios.

Los errores más comunes que cometen los usuarios del aire acondicionado es poner el aire frío al dormir. ¿En qué afecta esto? La baja de la temperatura corporal más la temperatura fría del ambiente producirá que los cilios (pelos diminutos ubicados a lo largo del aparato respiratorio) pierdan su capacidad de movimiento, reduciendo así la eficacia de la defensa del organismo.

El segundo error y más empleados de todos, es someter a tu cuerpo a cambios bruscos de temperatura. Esto puede generar enfermedades respiratorias, lo correcto es esperar que el cuerpo se aclimate a la temperatura del nuevo ambiente al que se somete pero de a pocos.

Recuerda también someter tu equipo de aire acondicionado en mantenimiento para erradicar cada cierto tiempo el moho y las bacterias que se adhieren a los filtros. De no realizar este paso, aumentarás el riesgo de contraer alergias y problemas respiratorios en los usuarios.

Si tu opción de compra final es un ventilador. Te recomendamos, no emplearlo para dormir y mucho menos de manera directa al cuerpo, la brisa del artefacto generará resequedad en tus conductos de aire causando rinitis y otros problemas. ¿Cuál de las opciones terminó por convencerte? Evalúa detenidamente los pros y contras.

Si mantienes el ventilador prendido al dormir, tus vías respiratorias podrían ver comprometidas (Foto: @goffkein / Freepick)