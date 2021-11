Antwain Fowler, el pequeño niño que rápidamente se convirtió en una sensación viral en Internet en 2019, gracias a un vídeo en el que simplemente aparecía haciendo la pregunta “¿dónde vamos a comer?”, ha fallecido a los seis años tras batallar con las complicaciones de una enfermedad inmunológica detectada cuando era bebé, según ha confirmado su madre.

“El dolor en mi corazón es como ningún otro. ¿Por qué, Dios? Nunca en un millón de años. Mi corazón está fuera de mi pecho”, indica la publicación que hizo su madre comunicando la penosa noticia cuya triste noticia acompañó con una fotografía. El hecho ha conmocionado a los seguidores del niño en todo el mundo y nuevamente su nombre se ha convertido en tendencias.

¿DE QUÉ PADECÍA EL PEQUEÑO?

El niño de nacionalidad estadounidense ha sido sometido quirúrgicamente a más de 25 operaciones, luego que los médicos le detectaron que sufría una enteropatía autoinmune en julio de 2015. Esta condición es “una causa infrecuente de diarrea grave asociada a un síndrome disinmune, caracterizado por la presencia de autoanticuerpos y enfermedades autoinmunes”.

La patología impedía que su cuerpo adquiera los nutrientes necesarios de los alimentos que consumía. Antwain Fowler empeoró en su estado de salud en los últimos días lo que motivo que ingrese nuevamente al hospital; sin embargo, no logró superar esta última complicación. Además, padeció durante sus primeros años de la infancia al no poder beber leche ni comer alimentos sólidos.

RECAUDABAN DINERO PARA SU TRATAMIENTO

La madre del pequeño gestionaba diversas páginas de ayuda donde recaudaba dinero para el tratamiento de la enfermedad del pequeño que la aquejaba desde su nacimiento. La familia había logrado recaudar más de 54.000 dólares en la página de ayuda “GoFundMe” donde describía cómo afectaba esta enfermedad a su vida y mantenía al tanto sobre su estado de salud.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL?

China Blaq, la madre del niño viral compartía con mucha frecuencia fotos y videos de su pequeño hijo en Instagram, donde se apreciaba cuando recibía su tratamiento. Precisamente la mujer contó en sus redes sociales cómo surgió la frase que se volvió viral. “Desde el momento en que Antwain fue dado de alta del hospital, quiso saber una cosa, ‘¿Dónde vamos a comer?’”, contó.

“Where are we about to eat? (¿Dónde vamos a comer?)” es el video donde se le ve sentado en su asiento de seguridad en un coche. Ahora ha publicado en un post con una lamentable descripción en la que afirma “que el dolor de su corazón es inmenso” y le pregunta a Dios “por qué”. Según el medio TMZ, la familia el niño aún está esperando la confirmación de la causa exacta de su muerte.

SEGUIDORES RINDEN HOMENAJE

Tras el anuncio de su repentino fallecimiento, sus seguidores han abierto diversas páginas en homenaje a Antwain Fowler y sus fans están expresando sus condolencias. Hace unos días atrás, la cuenta del pequeño que cuenta con más de 600.000 seguidores, había publicado un video donde se le observaba bailando y en el pasado mes de octubre compartió una imagen en la cama de un hospital disfrazado del Capitán América.

¿CUÁL FUE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN?

En un inicio el pequeño quería disfrazarse para Halloween de un personaje de la serie de Netflix, El Juego del Calamar. Sin embargo, tuvo que cambiar sus planes y no tuvo la oportunidad porque tuvo que ser internado en UCI pediátrica esos días y utilizó el disfraz del superhéroe de Marvel. Antwain Fowler pese a las complicaciones no dudo en posar para la foto extendiendo sus dedos haciendo la señal de amor y paz.

SU MADRE LO RECUERDA EN REDES

Su madre China Blaq recordó en sus redes al pequeño Antwain. “No podías decirle que no era famoso. Eso era lo primero que le decía a la gente con la que entraba en contacto: ‘Sabes que soy famoso, sígueme en Instagram y Youtube’. ¡Jesús, no puedo con esto!”. Aunque algunos de sus seguidores dieron el pésame en sus redes sociales, la mujer restringió la posibilidad de dejar más comentarios hace poco.