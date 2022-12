Quedan pocos días para celebrar la Navidad. Sin duda, se trata de una de las fechas más especiales para la mayoría de países en el mundo, por ello es esperada con gran expectativa. Sin embargo, hay mucha incertidumbre con saber si se decretará feriado este viernes 23 de diciembre en Perú.

Viernes 23 de diciembre: ¿será feriado en Perú?

El Gobierno señaló que el lunes 26 y el viernes 30 de diciembre serán días no laborables para el sector público. Por lo tanto, las horas tendrán que recuperarse en coordinación con el área que corresponde.

No obstante, el Gobierno no ha oficializado día no laborable ni feriado el viernes 23 de diciembre. Dina Boluarte, actual presidente del Perú, no se ha manifestado sobre este tema.

¿Cuántos feriados restan?

- Domingo: 25 de diciembre

- Domingo: 1 de enero

¿Qué es un día feriado?

El significado concreto de la palabra feriado es día no laborable por festividad oficial.

Basándonos en el término puntual, un feriado es un día de descanso para el trabajador público y privado, y debe ser retribuido por el empleador con la remuneración ordinaria del equivalente al día laborado.

Las conmemoraciones o celebraciones oficiales suelen ser festividades asociadas a acontecimientos históricos, populares, religiosos, y clásicos como por ejemplo la Navidad de todos los 25 de diciembre.