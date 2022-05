Este 29 de mayo, Colombia llevará a cabo sus Elecciones presidenciales 2022 donde se elegirá al próximo mandatario para el período 2022-2026. Sin embargo, los ciudadanos en el extranjero ya empezaron con este proceso, entonces ¿en qué países se inició, quiénes sufragan y qué más se tiene que saber? Aquí los detalles.

Colombianos y colombianas podrán elegir al reemplazante de Iván Duque en la Casa de Nariño. Las opciones están distribuidas entre ocho opciones más la del ‘voto en blanco’, pero solo seis aspirantes serán considerados tras el retiro de candidatura por parte de Luis Pérez e Ingrid Betancourt.

Según informa Depor, los comicios para ciudadanos en el exterior iniciaron el pasado lunes 23 y estará habilitado hasta el domingo 29 para casi un millón de votantes; 972 764 personas, para ser precisos. Así, distribuidos entre 529 087 mujeres y 443 677 hombres, podrán realizar el ejercicio democrático en un total de 1343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación a lo largo de 67 países.

Eso sí, no se espera que la participación sea masiva, pues al no estar permitido el voto por correo electrónico, sumado a lo difícil que resulta trasladarse a las mesas electorales, muchos optan por no acudir a las urnas. De hecho, en los comicios del Senado en marzo último, solo 127 433 personas fueron a cumplir con este deber; un 13% del total habilitado para entonces mientras se estima que esta vez sea distinto.

ELECCIONES COLOMBIA 2022: ¿CÓMO VAN LAS VOTACIONES EN EL EXTERIOR?

En España, uno de los países que mayor comunidad colombiana posee con más de 160 mil ciudadanos prestos, ha habilitado oficinas de voto en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Las Palmas, las cuales estarán operativas de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m. El sábado se abrirá una más en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid y el domingo en Lugo, Valladolid, Albacete, Málaga, Almería, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Ibiza y Menorca.

En cambio, desde el fin de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela desde el 23 de febrero de 2019, los votantes tendrán que acudir a la frontera para realizar el ejercicio democrático. De hecho, el lunes acudieron 100 sufragantes, mientras que en otras ciudades como Auckland, Sydney, Canberra, Tokio y Seúl se inició con el proceso desde el domingo 22.