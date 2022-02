Yamate kudasai, Waifu y Husbando: qué significan estas populares frases de animes

Si eres nuevo en el mundo de anime o manga y no sabes algunos términos que se usan normalmente en la comunidad, en la siguiente nota te ayudamos a traducir algunas palabras que utilizan los protagonistas de tus historias favoritas y que, son popularmente conocidas en cualquier producción japonesa.

Gracias a los memes que realizan los usuarios en redes, una de las frases que ha tomado fuerza y se ha vuelto muy popular es “Yamete Kudasai”. ¿Cuál es su significado? Te detallamos esta y otras expresiones usadas en el anime.

QUÉ SIGNIFICA YAMETE KUDASAI

La frase que está en idioma nipón significa “para” o “para, por favor”. En los mangas o animes suelen ser usadas en varias ocasiones, teniendo connotaciones totalmente diferentes. Esto lo podemos ver claramente en situaciones de acción o cuando un personaje se encuentra en riesgo.

QUÉ SIGNFICA WAIFU

Dicha palabra es una modificación al término inglés ‘wife’, que significa esposa. Todo inició luego de que las personas empezaran a referirse a las “parejas’ virtuales” o aquellas personajes de los animes que lograron conquistar al televidente.

QUÉ SIGNIFICA HUSBANDO

‘Husband’, palabra en inglés que fue transformada por los otakus, tiene como significado esposo. Bajo la misma línea que tiene ‘waifu’, esto se usa para referirse a los personajes protagónicos de la historia.

