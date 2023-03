Alexandra Bonnemaison camina hacia la salida del Audi Zentrum Surquillo. Repara en el nuevo corte de cabello de quien se encarga de dar la bienvenida en la concesionaria. Sonríen mutuamente. Ella interioriza cada detalle de sus colaboradores. Así entiende su liderazgo. Y quizás eso la envuelva en el aura de ser la mujer más influyente de la industria automotriz en Perú.

Para la gerente de Audi en el país es importante conectar de forma emocional con su equipo. El gerente de Marketing de la marca, Hermann Baumann, explica que Bonnemaison se acerca a cada uno de sus colaboradores en lo profesional y en sus historias personales. “Está al tanto de todo y trata de ayudar en todo lo que se pueda”, indica.

Tiene la filosofía de ser una líder con propósito. Por eso recibe desde importadores hasta personal del taller mecánico que necesiten de su atención. “Hay una relación muy abierta, directa y horizontal”, dice con el rostro serio desde su oficina en Surquillo. Para Bonnemaison, su liderazgo tiene que buscar cómo poder impactar más allá de la marca y el trabajo diario.

Baumann considera que Bonnemaison tiene todo lo necesario para llegar a liderar asociaciones, como la AAP, o gerencias en posiciones más elevadas que la de gerente de marca. / JOEWHILAR

“Sociabiliza y se preocupa por los demás. Es desenvuelta de indagar mucho sobre cualquier relación a la cual vaya a sostener. Es una característica de Alexandra. Varias veces le he dicho que tiene una mirada que pocas veces se ve, de 360 grados. Tiene una preocupación a todo nivel por todos los ‘stakeholders’ que hay alrededor”. Javier Barreda, gerente de Euromotors.

Estudios de Alexandra Bonnemaison Derecho en la Universidad Complutense de Madrid Maestrías MBA | Certificación de liderazgo estratégico en Kellogg A qué dedica sus ratos libres Consume noticias. Escucha música. Pasa tiempo con sus hijos. Hace deporte. Lee Qué hace los fines de semana Sale a caminar. Cuando puede, va al mercado por ingredientes para una comida especial Fiesta o reunión privada Reunión privada con una buena charla y un buen vino, pero también le encanta bailar Qué disfruta Las exposiciones de arte y escuchar ópera junto a un gusto muy variado de música Última exposición que visitó, película que vio, concierto que asistió y libro que leyó De Nicole Franchy en Icpna Cultura | La Dolce Vita de Fellini | De Coldplay en Lima | Algunos hombres buenos, de Arturo Pérez Reverte

De una multinacional de maquillaje a Audi

La ficha profesional de Bonnemaison comienza con una gerencia en Yambal-Unique, por el año de 1995. Sin embargo, “[mi primer trabajo] fue pegar sellos en cartas en Madrid. Debía tener unos 12 o 13 años”, cuenta sonriendo con la mirada elevada. Fue así tras el viaje, con menos de dos años de edad, que emprendió con su familia a España, su hogar hasta los 28 años.

“Siempre he trabajado. También he vendido un montón de cosas; en una empresa familiar de ropa; poniendo tachuelas en los 80’ a las casacas jeans. He sido muy emprendedora. Siempre me ha gustado trabajar y ganar plata para ser libre, independiente. […] Hice también traducciones tecnológicas [del inglés], cuando no se sabía lo que era un byte y no había ni diccionario ni internet […]. Me rompía la cabeza para entender qué era eso. Y tuve que investigar mucho”. Alexandra Bonnemaison, gerente de Audi.

Pasó por multinacionales de productos de belleza, franquicias de comida rápida, un banco y una consultora. Siempre con cargos comerciales o ligados a estrategias de mercado. En marzo de 2018 llega a la gerencia de Planeamiento Estratégico de Euromotors. “Estábamos viendo suplir esa posición. La entrevisté y largamente cumplía con todas las competencias”, precisa el gerente del grupo, Javier Barreda.

Seis meses más tarde fue recomendada para ser gerente de Audi. “Sabía que nunca había estado en el sector automotriz, pero buscábamos una gerencia de planeamiento y me sorprendió su curriculum”, rescata Barreda, quien la designó en el puesto. Así, aplicó lo que descubrió en su adolescencia para hacer bien su trabajo: preguntar, investigar y aprender.

Liderazgo Líder emocional Bonnemaison afirma sobre su forma de liderazgo que, en general, “me gusta trabajar de forma participativa y colaborativa, transmitiendo mi visión de lo que necesitamos lograr y por qué. Cada área y miembro del equipo tienen un aporte fundamental en la definición de los planes, pero los resultados son fruto del engranaje entre todos los miembros, y todos lo saben y valoran”. Concluye al afirmar que: “Somos equipo por encima de todo. Todos hacen suyos las metas y logros. Ello da un gran sentido de responsabilidad y también de orgullo y sentido de pertenencia”.

Los primeros meses en el cargo se dedicó a analizar el sector y entender al cliente de Audi. Se reunió con gerentes de marcas para comprender el negocio y sus estructuras. La supervisora de Ventas y Mercado de Audi, Carolina Miranda, cuenta que durante ese proceso, Bonnemaison destacó por su capacidad de adaptación. Como indica también Baumann: “Rápidamente le agarró el ritmo a la industria y supo utilizar sus capacidades y potenciar y liderar al equipo”. Barreda puntualiza que, “al año lo tenía cubierto”.

“Cuando entré a Audi, no había cabeza comercial en sí. Ni de venta ni postventa. Entré con los dos sombreros: de importador y de dealer; y me ayudó muchísimo para entender la marca y el sector –porque estaba en el piso- […]. Era entender cómo se mueve el mercado, cuál es la competencia, los atributos que valoran el cliente peruano automotriz Premium […]. Y luego conocer bien a la competencia para ver qué vendían y cómo nosotros podíamos reposicionarnos en el mercado”. Alexandra Bonnemaison, gerente de Audi.

Así, logró “consolidar un equipo tanto en el área de ventas como de postventa, que han llegado al continuo crecimiento de la marca en el país”, destaca el gerente de Euromotors. Miranda añade que, además de sus habilidades ejecutivas, su personalidad empática y la confianza que brindó contribuyó a que su equipo mantenga estos niveles por cuatro años ya. Sin embargo, esto no la hace, necesariamente, influyente en el sector.

Para Barreda, Bonnemaison tiene una habilidad clara en liderazgo. Considera que ha crecido en la industria a pasos agigantados, así como de forma profesional. / Antonio Seminario

Activista por la equidad de género

El estudio Women at the Wheel 2020, de Deloitte y Automotive News, indica que el 18% de los empleados de la industria son mujeres. Desde su cargo, Bonnemaison rescata que se siente “absolutamente responsable” en evolucionar esta minoría en el sector. Se preocupa por todo el equipo, por eso lucha por una igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades. “Sí, siento una responsabilidad sobre esto, que se habla muy abiertamente en el grupo”.

“Creo que cada mujer, desde el lugar que tiene hoy en la sociedad y en el seno de su familia debe sentirse responsable por cortar estas brechas de género […]. [En la marca] nos estamos ocupando en que haya oportunidades para mujeres y que Audi se vea como una oportunidad para cualquier hombre o mujer que desee entrar”. Alexandra Bonnemaison, gerente de Audi.

“Alexandra trata de impulsar y empoderar mucho más los puestos de mujeres en especial en este sector, donde hay mucho por trabajar y no se llegan a niveles de paridad”, reacciona Miranda sobre las acciones de a quien considera su mentora. Barreda, con orgullo, agrega que incluso recae en las convocatorias laborales para que se denoten abiertas tanto para hombres y mujeres.

Marca Ventas acumuladas a hasta febrero de 2023 % Part. hasta febrero de 2023 Vs. ventas en 2022 BMW 159 27,3% +32,5% Audi 151 25,9% +34,8% Mercedes-Benz 116 19,9% - 10,1% Mini 48 8,2% +140,0% Volvo 41 7,0% - 38,8%

8 de marzo La importancia del Día de la Mujer Para Bonnemaison, el Día Internacional de la Mujer es importante “porque da visibilidad” a las brechas de géneros que existe, especialmente en puestos gerenciales o políticos. Considera que aún hay mucho por hacer y que solo cuando sea innecesario tener un día para visibilizar la problemática “será porque habremos ganado todo por lo que venimos trabajando”. Afirma que será progresivo, por eso es importante dar hablar del tema en Perú.

A la guarda del pase de semáforo, a bordo de un Audi e-tron –un auto eléctrico de la concesionaria, pues también está enfocada en cuidar el medio ambiente, cuenta Baumann-, Bonnemaison cita reportes de Senati en la que solo el 2% de los alumnos de mecánica automotriz son mujeres, pero estas siempre están en los primeros lugares.

“Creo que el sector en sí no es que necesariamente sea ‘machista’, lo que pasa es que también no muchas mujeres lo sienten atractivo. […] Como sector, podemos promover más el hecho de que es un sector que no tiene género, que cualquiera puede entrar si tiene las competencias”. Alexandra Bonnemaison, gerente de Audi.

La mujer más influyente de la industria

Así, “a nivel de taller se han logrado insertar las primeras dos mujeres mecánicas en el grupo. Fue un proyecto liderado por Alexandra”, cuenta Miranda. Euromotors suma dos gerentes mujeres. Ambas promovieron el ingreso de técnicas. Barreda cuenta que Bonnemaison fue entusiasta con el proyecto desde su gestación. “Realmente me gusta que busquen empoderar a las personas”, dice. La supervisora de Ventas agrega que, “está tratando de impulsar que la mujer esté mucho más visible”.

Estas acciones, sus políticas de meritocracia dentro de su equipo y su participación en foros de igualdad de género –un activismo que se vislumbra en redes sociales, donde es una ávida consumidora de noticas-; más lo conseguido en cifras en Audi dan paso a la afirmación de que, en verdad, es la mujer más influyente de la industria automotriz, aunque eso no lo interiorice aún.

Medio ambiente Enfocada en la electromovilidad La gerente de Audi en Perú, Alexandra Bonnemaison, tiene la convicción de desarrollar una movilidad sostenible en el país. “Hoy estamos viendo qué podemos hacer más como sector automotriz y eso es cómo generamos una movilidad sostenible, más responsable con el medio ambiente”, dice. Según la supervisora de Ventas y Mercado de la marca, Carolina Miranda, la llegada de autos eléctricos está en línea con el pensamiento de Bonnemaison. “Es algo que de forma persona ella también impulsa”, precisa.

“Creo que estoy lejos de ser tan influyente”, dice Bonnemaison con humildad. “De verdad nunca me había visto así”. “En Perú, sí [lo es]”, indica de forma tajante Barreda. “Sin duda, ella es una de esas tres que lidera el sector automotriz”, agrega. Para Baumann, es así porque “desde que ingresó ha sido muy activa”, además de promover “el futuro de la industria, que es la electromovilidad”.

Líderes de marca en la industria Marcas que lidera Alexandra Bonnemaison gerente de Audi Verónica Baca gerente de Volkswagen Anggela Romero gerente de Haval

Su deseo es ayudar a que más mujeres rompan los paradigmas que la sociedad tiene sobre género. “Si puedo contribuir en ese sentido, en buena hora ser algo influyente”, dice. Sentada, con la mirada fija y concentrada, enfatiza que “no creo que sea la mujer más influyente”, pues hay mucho talento femenino con resultados extraordinarios a nivel negocio –aunque carentes de su activismo-. Sin embargo, hay otro enorme factor: está educando a futuros y futuras líderes.

La educadora Alexandra, la mentora

Carolina Miranda es, con mucha probabilidad, la aprendiz más destacada de la líder de Audi. Asegura que gracias a Bonnemaison se siente más segura de su valor como persona y capacidades como trabajadora. Aprendió a darle importancia a cada una de las decisiones que toma desde su puesto. También la ayudó a desenvolverse en presentaciones pese a su timidez y carácter reservado.

“He aprendido mucho de Alexandra, del lado profesional hemos aprendido muy buenas prácticas; del lado personal, también. A siempre prensar en el otro, de cómo van a impactar nuestras acciones, ser muy empáticos y humanos […]. Y, sobre todo, a mantener un buen clima laboral, que es algo que Alexandra siempre se ha encargado de hacer”. Carolina Miranda, supervisora de Ventas y Mercado de Audi.

Baumann, considerado ‘mano derecha’ de Bonnemaison por el apoyo que brindó en su inicio en el cargo, enaltece la figura de mentora que tiene su líder. “Creo que cualquier ejecutivo como yo puede aprender [de ella]”, dice reflexivo a través de una conversación telefónica. Incluso Barreda se alecciona con la gerente. “Esa visión de 360 grados me ha ayudado a mí a no dejar de hacerlo”, cuenta y recuerda que así reacciona a situaciones que “no necesariamente estaba viendo”.

Crear equipo El reto más grande en Audi Al ser consultada sobre el reto más grande autoimpuesto al asumir la gerencia de Audi, Bonnemaison indica que el primero fue alinear al equipo humano hacia los objetivos de la marca. “Audi había perdido participación de mercado y lo primero fue qué necesitamos hacer para volver a colocar a la marca donde merece”. Así, logró capitalizar las mejores competencias de cada colaborador, trabajó en empoderar al equipo y que se sientan cómodos con la satisfacción de que su trabajo está impactando con resultados en la marca. Hizo un equipo comprometido y motivado.

Bonnemaison espera que sus valores permeen en el trabajo y la confianza que cede a su equipo. “Siento que es mi responsabilidad también ayudarlos en su desarrollo profesional y personal”, dice. Aunque no siempre es consciente de cuánto influye en los demás, sus compañeros le han hecho sentir que sí, en efecto, es una persona que facilita dicho desarrollo.

Qué aprecia Alexandra en una persona La honestidad y claridad. Solo concibe relaciones de esa forma Qué no soporta La injusticia Colecciona Relojes, tiene 13 Placer culposo Comer crema volteada Qué marcó su vida El nacimiento de su hermano Javier Qué mensaje deja a sus hijos “Han sido mi mayor motor y estoy muy orgullosa de ustedes”

La mujer dedicada que educó a la mujer dedicada

Alexandra Bonnemaison estudió derecho porque quería trabajar en proyectos de desarrollo infantil. Llegó a trabajar en Naciones Unidas y allí descubrió que no podría impactar según su anhelo. Cuando hizo su MBA, y descubrió la estrategia comercial, encontró la forma. Así, asistió en pediatría del INEM. Ahora, desde Audi, trabaja con el Breast Cancer Awareness, temas de empoderamiento femenino, de la mujer y de medio ambiente. Y esto no fue mero azar.

Para Miranda, el propósito de Bonnemaison es desarrollar y potenciar las capacidades de cada uno de sus colaboradores. “Siento que tal vez está como ya formando las próximas generaciones en Audi”. / JOEWHILAR

Rosa de Bracamonte, mamá de Alexandra, fue una gran influencia. “Es una mujer que en mi recuerdo desde muy joven siempre luchó”, cuenta con nostalgia. Fue agregada de prensa en la embajada de Perú en España, desde allí “trabajó mucho por reducir la pobreza en el país y por la democracia”. Hizo lo propio en la Asociación de Derechos Humanos del país ibérico. Incluso, su lucha por los derechos de la mujer fue reconocida con la Orden del Sol en grado de Gran Oficial.

Ella es la responsable directa en la visión de derechos ciudadanos de la líder de Audi, tanto en ámbitos de la mujer como de la comunidad LGBTQ. Valores que Bonnemaison siente que permeó en sus hijos. “Creo que todos somos feministas en la familia”, dice elocuente. “Feminismo como igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones de hombres y mujeres”.

“Si bien a Alexandra la vemos muy comprometida con el trabajo, con todos los proyectos que lidera, también es una persona que adora a sus hijos y que comparte tiempo con la familia. Siempre nos dice, la familia es lo más importante, y que hay que encontrar un balance entre la vida laboral y personal. Es algo que también estoy aplicando, pues me casé hace poco”. Carolina Miranda, supervisora de Ventas y Mercado.

Una mamá ocupada, pero diligente

Los días de Bonnemaison inician revisando mails. Estructura su día laboral. Aprovecha la ruta al trabajo para escuchar música y noticias. Realiza sus llamadas del día, muchas veces ligadas al trabajo, pero también para comunicarse con Itziar y Aitana, sus hijas que viven, estudian y trabajan en España –donde también viven su mamá y hermano-. En Lima vive con su tercer hijo, Iago.

Pese a que siente que no equilibra tanto como quisiera su vida laboral con la personal, con Itziar, graduada en administración y moda, trata temas mucho más creativos y del trabajo. Con Aitana, estudiante de derecho, filosofía, economía y política, sobre su activismo y su intención de reducir las brechas de pobreza. Mientras que con Iago, quien quiere dedicarse a la música, explora mundos nuevos como del Rap norteamericano, y con quien se cuestiona sobre sus propios paradigmas.

Considera que ellos también se sienten responsables en impactar por una sociedad más igualitaria. “Me encanta estar con mis hijos. La paso muy bien. Es uno de mis hobbies favoritos”, dice Bonnemaison emocionada y con la mirada brillante al recordar la complicidad que tiene con ellos. “He aprendido a dejar de lado la computadora y el celular en esos momentos familiares […]. Intento respetar los fines de semana para ellos”.

Diversión Ganadora del duelo en un Audi R8 En septiembre de 2019, Bonnemaison y Baumann se batieron en duelos de velocidad a bordo de un deportivo Audi R8 en el Audi Driving Experience Center, en Neubourg. Viajaban al Salón de Frankfurt, pero antes visitaron el centro de pruebas. Así, en 150 metros, tenían que acelerar al máximo, hacer una maniobra y frenar de forma rápida en un espacio designado. En juego estuvo el honor de jactarse frente al otro replicando: “te gané, te gané”. “Creo que ella ganó, pero por una milésima”, admite Baumann. Así, Bonnemaison demostró sus capacidades en la conducción y la habilidad de pisar el acelerador a fondo.

Alexandra Bonnemaison admite que le falta paciencia para ser mejor persona y líder. Baumann la contraria, pues esa impaciencia la observa como vehemencia para sacar adelante la marca. Miranda ratifica al precisar que es “muy activa”, además de respetuosa con toda persona que recibe. Y esto último se evidencia al pasear con un periodista en un Audi e-tron antes de concluir una entrevista.

“Es un ejemplo de liderazgo”, concluye Barreda. “Tiene una auténtica preocupación por su gente y entiende que para que ella y la organización crezcan, su gente tiene que crecer”. Sus habilidades la hacen destacar como la mujer más influyente de la industria, aunque ella, al estacionar el auto eléctrico, confiesa que prefiere ser recordada como alguien fiel a sí misma y sus valores, que inspiró a otros a lograr sus sueños y combatir las inequidades y que amó, profundamente, a su familia y amigos.