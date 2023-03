Asimismo, estas indicaciones parten de la creación del lenguaje que utilizan Pacho y Piero cuando están entrando a una curva a toda velocidad. “Recuerdo que en las primeras vueltas de reconocimiento no había ningún problema en escuchar las indicaciones de Piero. Sin embargo, cuando ya pisamos a fondo, el ruido del motor dificultó la comunicación, por lo que creamos un lenguaje único”, explica Cantt.

¿Cuál es el secreto para conducir a 180 km/h con cero visibilidad?

La idea de conducir surgió cuando junto a Pacho y MT Automotriz, Piero Polar y dos pilotos más del equipo participaban en la edición 2019 de Las 6 horas peruanas en La Chutana. “Recuerdo que con Piero estábamos esperando la vuelta del carro e ingreso a los pits, cuando le digo que me gustaría conducirlo. Piero me dio como respuesta un ‘sí, claro’, como quien resta importancia. Sin embargo, llegó la pandemia, estando confinados lo llamé y le dije que realmente quería hacerlo”.

Por temas de seguridad, la respuesta lógica sería que no, puesto que se podría sufrir un accidente o algo peor cuando no se tiene los cinco sentidos tras el volante ni tampoco la experiencia, pero Pacho Cantt no era novato. Antes de quedar invidente, ya había competido como un piloto profesional y eso facilitó que pueda familiarizarse pronto con los comandos del vehículo.

Pacho y Piero participan desde hace 3 años en los eventos automovilísticos más importantes en Perú / Pacho Cantt

“Yo recuerdo que Pacho me llamó y preguntó sobre cuál sería el lenguaje que usaríamos sobre el circuito. Si fuera por números o grados, para hacer referencia a las curvas y le dije que lo primero que quería era ver su capacidad de reacción con un vehículo de calle”, comenta Piero Polar.

No tardaron mucho y poco después del 15 de junio de 2022, fecha en donde inicia la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas y en donde se aperturan los talleres mecánicos, salieron a los circuitos de aprendizaje por la costa verde y Pacho empezó a conducir. Ya habiendo realizado varias horas de práctica, Pacho ya se tenía más confianza y Piero confiaba más en él.

“Para mí, era un poco complicado porque a veces me confundía y le indicaba ir hacia la derecha, cuando en realidad debíamos ir a la izquierda. Cuando uno es el que está en el volante es poco probable cometer esos errores, pero cuando toca dirigir el sentido de la dirección sin conducir es más complicado. Luego, poco a poco perfeccioné esa práctica”, dice Polar.

“Al tiempo, nos realizan una nota periodística para un canal de televisión y nos consultaron si podíamos grabar tomas de apoyo en La Chutana. Sin pensarlo dos veces, junto a Piero y el equipo de MT automotriz llegamos a las instalaciones del circuito e hicimos historia”, cuenta Cantt con una profunda sonrisa.

Polar ha perfeccionado su comunicación con Pacho para poder participar en exhibiciones automovilísticas / Pacho Cantt

Sin embargo, ya en pista, las dificultades se empezaron a pronunciar. “Las primeras vueltas de reconocimiento del circuito eran a bajas velocidades, pero a medida que transcurrían las horas Piero me permitió ‘pisar’ más. La bulla dificultó que yo escuche sus indicaciones y ni si quiera los equipos de radio que la organización de La Chutana nos prestó me permitían escuchar con claridad y por eso, inventamos nuestro propio lenguaje”, agrega Cantt.

“Estábamos llegando a una curva, Piero me ha estado gritando que frene porque ya vamos a girar y no lo he escuchado. Entonces, coordinamos con Piero que un golpe significa que hay que hacer los cambios de marcha y varios golpes que debo frenar”, cuenta Pacho, quien utiliza audífonos medicados porque el Síndrome de Usher se está agudizando.

Al mismo tiempo, antes de cualquier exhibición, los pilotos hacen un reconocimiento del circuito. Incluso, Cantt sostiene que ya se conoce de memoria las siete curvas del circuito de La Chutana. Sabe cuáles son cerradas y abiertas, esto le permite entrar a una curva a la misma velocidad que lo hace un piloto con visión normal.

La clave es la química entre Pacho Cantt y Piero Polar

Dentro de la cabina, se debe mantener un altísimo nivel de concentración para no sufrir ningún accidente. Las indicaciones de Piero son tan esenciales como la amistad que existe entre ambos pilotos.

Para Pacho Cantt, la pérdida de la visión no ha sido un obstáculo para volver a pisar a fondo / Pacho Cantt

La amistad surgió en el taller de MT Automotriz, propiedad de Pacho y su socio Arturo Arianzen. “Pacho me ayudó tras sufrir algunas dificultades económicas, tras ello pienso que vio en mí una persona honesta y por eso me ofreció el puesto de jefe de taller. Él necesitaba una persona que lo ayudara porque sus trabajadores lo estafaban sobrevalorando los servicios mecánicos como es el planchado o pintura de paños”, cuenta Polar.

“Mi propia familia me ha robado dinero y con ese ejemplo, le estaban enseñando a los trabajadores que lo hagan. Entonces, yo he sentido en Piero una buena vibra, y tras ser contratado, hemos sabido direccionar correctamente el negocio”, agrega Pacho. Se trata de una amistad genuina, que combina confianza, lealtad, trabajo y competencia.

¿Qué es lo que se viene para la dupla competidora?

En cuanto a carreras de exhibición, Cantt y Polar estarán presentes tanto en Las 3 horas peruanas como en Las 6 horas peruanas, la de menor duración se llevará a cabo a mediados de año, mientas que la última y más importante del Perú, en noviembre. Asimismo, también preparan su participación en Los 200 km de Lima.

Por su parte, el equipo MT Automotriz, del que son parte Pacho y Piero, está compitiendo en el Campeonato de Circuito Turismo Competición (CCTC) y buscarán acabar en el podio para este año.

El equipo de MT Automotriz / Piero Polar

Internacionalmente, por segunda vez consecutiva participarán en “El Gran Premio Internacional de los 1001 km de Yahuarcocha” en Ecuador. En ese mismo evento que se celebra en septiembre, Pacho también brindará una exhibición. De igual forma, están a la espera de una respuesta para participar de Las 6 horas de Colombia, la cual se realizará en octubre.