Este cortacésped espera llegar a los 240 km/h. 

Más de uno ha soñado con tener un auto superpotente que alcance grandes velocidades. Pero seguramente nunca habías pensado en un cortacésped de tales características.

Bueno, los japoneses de Honda si lo pensaron y tras su primer súper cortacésped denominado Mean Mower, llega ahora el Mean Mower V2, con el cual esperan alcanzar una velocidad máxima de nada menos que 240 km/h, lo que será todo un récord para un vehículo de este tipo, contando que el Mean Mower de primer versión llegó a los 190 km/h.



Para esto el poderoso cortacésped de Honda pesa menos de 150 kilos y lleva un motor de cuatro cilindros y 999 HP, el mismo que equipa a la CBR1000RR Fireblade SP, la moto más potente de Honda. De esta forma puede alcanzar los 100 km/h en menos de tres segundos.