Manejar de noche en carretera es todo un reto para un conductor. Si bien a esa hora no encuentras tráfico y se siente más tranquilidad al conducir, hay ciertos cuidados que se debe tener para evitar un accidente.

En este caso, el concesionario Autoland nos brinda simples consejos para que tu experiencia conduciendo de noche sea la mejor.

Adapta velocidades. La luz es escasa y puede ser una mala combinación con altas velocidades. Se recomienda seguir las recomendaciones de velocidades permitidas. Recuerda, además, mantener una distancia de seguridad prudente con el auto que tienes adelante, mínimo dos metros para que puedas reaccionar a tiempo si es que este tiene algún problema.

Evita deslumbramientos. Ten cuidado con las luces de los autos que vienen en sentido contrario, estos pueden cegarte de manera breve. Si tienes problemas visuales, mejor ve a velocidad baja para que no descarriles el auto.

Luces internas del coche. Apaga las luces del interior del coche, pues al tenerlas prendidas generas un gran contraste entre la iluminación interior y exterior, y tu visión disminuye.

Un correcto descanso. Si no has descansado muy bien, te recomendamos evitar manejar. No seas imprudente o el cansancio te jugará una mala pasada. Mejor estaciona y descansa un poco, es mejor alargar al trayecto que sufrir un accidente.

Cuidado con las luces exteriores. Lo mejor es usar las luces largas para mejorar la velocidad. Eso sí, ten en cuenta el cambio de luces de cruce para no dejar ciego a otro conductor.