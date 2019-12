El verano es sinónimo de descanso, playa o aventura. Sin embargo, el calor puede afectar el rendimiento de tu auto e impedir cumplir con las actividades que te propongas.

Para evitar estos incidentes, los expertos de Suzuki brindan algunos tips para que puedas disfrutar al máximo de tu ruta sin problemas:

1. Revisa el motor de tu auto: las altas temperaturas pueden disminuir la potencia de tu vehículo si es que el sistema de propulsión se recalienta. Verifica que tu motor marche en condiciones óptimas, para ello debes corroborar desde el aceite refrigerante hasta los radiadores.

2. Usa correctamente el aire acondicionado: en verano el aire acondicionado es básico para muchos conductores, por ello cuando lo uses mantén de preferencia todas las ventanas del auto completamente cerradas. Es importante que el filtro del aire se mantenga limpio para que no reduzca su rendimiento.

3. Examina tus neumáticos: mantén una correcta presión de aire en cada una de tus llantas y verifica que la banda de rodamiento no esté desgastada, de manera que cuando tus neumáticos tengan contacto directo con el asfalto, estos no se calienten más de la cuenta.

4. Estaciona en sombra y mantenlo limpio: recuerda que el cuidado exterior es tan importante como el interior; por lo tanto, para no deteriorar la pintura y/o el brillo de tu auto. Usa ceras y lonas para las lunas, de manera que evites en cierta forma el impacto del sol.

5. Cuida la batería: cualquier cambio en la temperatura ideal a la que debe trabajar tu vehículo puede afectar su rendimiento y/o acortar su vida útil. Comprueba que no exista ninguna dificultad y evita conectar muchos accesorios eléctricos, para que el alternador no tenga un exceso de trabajo y la batería no se vea afectada.

6. Llena el tanque de gasolina durante la noche: el momento predilecto para que llenes tu tanque de gasolina es durante la noche, debido a que la gasolina es más densa en temperaturas frías y abarca mucho más volumen a la hora de llenar tu tanque.