La voz y personalidad de Thanos, el temible villano del último tramo de la saga Avengers, resultan indesligables de un actor como Josh Brolin. El estadounidense de 54 años de edad ha tenido, ciertamente, otros papeles (como el de Cable en Deadpool) que también lo han acercado al público masivo. Aunque si se trata de incursiones en otros géneros, más oscuros, dramáticos y que no precisen necesariamente de súper poderes, también hay opciones para comentar.

Un ejemplo de esto último es “Outer Range” (“Tierra de nadie” para el público hispano), la nueva serie de Prime Video que tiene a Brolin interpretando al protagonista, un granjero que pinta canas y responde al nombre de Royal Abbott.

Creada por Brian Watkins, esta producción de 8 capítulos (se estrenan dos cada viernes) nos presenta a una familia que pasa sus días en el estado de Wyoming. Junto a Royal, comparten la vivienda su esposa Cecilia (Lili Taylor), sus hijos Perry (Tom Pelphrey) y Rhett (Lewis Pullman), además de su pequeña nieta Amy (Olive Abercrombie), hija de Perry.

Antes de pasar a comentar la trama expuesta en los dos episodios hasta hoy estrenados, debemos decir que el primer detalle que salta a la vista en “Outer Range” es el particular perfil de cada uno de sus personajes. Cecilia, una mujer profundamente religiosa (“¿Crees que Dios nos perdone por esto?”), Perry, un padre de familia sumido en la penumbra existencial luego de haber sido abandonado por su esposa, y Rhett, un vaquero de rodeo que intenta hacerse un camino en dicha “industria”, aunque inicialmente sin mayor éxito.

Escena de "Outer Range" / Prime Video

Fuera de la extensión de la hacienda de los Abbott existen también una serie de personajes que no escapan al perfil de los familiares del granjero. Un día, como caída del cielo, aparece Autumn (Imogen Poots), una mujer que dice ser una poeta millonaria y –sin brindar mayores razones—pide quedarse a vivir junto a estos desconocidos. También está Joy, una lesbiana aspirante a Sheriff que intenta hacer méritos sin fastidiar la vida de los habitantes de este particular pueblo. Por último, y tal vez con mayor importancia, está la familia Tillerson, rivales eternos de los Abbott (Wayne/Will Patton) y sus hijos Billy (Noah Reid), Luke (Shaun Sipos) y Trevor (Matt Lauria).

Ya explicados los perfiles de los protagonistas y personajes secundarios, resulta imposible seguir el comentario de esta serie sin explayarnos en su carácter híbrido, con toques de Western (establos, música típica, polvo, ganado, sombreros, cuerdas, bares y alcohol), pero también de ciencia ficción. Esto se aprecia, por ejemplo, cuando de la nada Royal Abbott encuentra en la parte este de su hacienda un inmenso agujero negro, el cual, aunque no amenace con ganar tamaño, sí resulta absolutamente inquietante por donde se le mire.

Es un hecho que involucra a ambas familias el que desata el primer conflicto en esta serie. Fastidiado porque Matt Tillerson no cesa de burlarse por su condición de padre soltero (“¿Acaso te avergüenza admitir que tu esposa encontró un mejor hombre?”), Perry lo enfrenta a la salida de un bar. El inconveniente viene cuando, tras propinarle varios golpes, el hijo de Royal mata al hijo de Wayne. Perry y su hermano Rhett recurren a su padre. La duda los asalta: ¿asumir el crimen o esconder el cadáver y pretender que nada pasó? A la par, los hermanos Tillerson buscan que sus rivales, los Abbott, digan la verdad sobre el paradero de Matt.

Outer Range, Royal Abbott (played by Josh Brolin) / Prime Video

Más allá de este hecho de sangre, “Outer Range” no saca de foco nunca a su protagonista, el ranchero interpretado sagazmente por Josh Brolin. Sobre él recaen casi todos los conflictos, directa o indirectamente. No solo porque decide hacerse cargo de solucionar el crimen cometido por su hijo, sino porque además debe encarar a Autumn cuando esta se le acerca para interrogarlo. Por si fuera poco, los Tillerson amenazan con arrebatarle una importante porción de su hacienda, amparados en una ley local que a todas luces parece injusta.

Un detalle no menor y que, al menos en sus dos primeros episodios resulta por ratos abrumador, es el tono absolutamente oscuro de la serie de Prime Video. Y cuando hablamos de oscuro no nos referimos solo a los dramas y conflictos entre sus personajes. La producción apela excesivamente a las escenas de noche, por lo que no estaría mal aumentes el brillo de la pantalla de tu televisor, tableta o celular si quieres mejorar tu experiencia. La penumbra aquí no es un detalle para elogiar.

Entre el insondable agujero negro de la parte este de su hacienda y los conflictos de cada uno de los integrantes de su familia, Royal Abbott parece muchas veces abrumado por las circunstancias. Su condición de ranchero típico, con una impronta “varonil”, sin debilidades, ha sido férrea por lo menos en estos dos primeros episodios. Quizás muestra ciertos quiebres cuando, por ejemplo, golpea la mesa para rezar y exigirle a Dios explicaciones ante tantas ‘malas nuevas’. Brolin, sin lugar a dudas, demuestra lo mejor de su talento artístico cuando su personaje parece superado por las adversidades.

La decisión de cada cadena y productora de emitir una serie en episodios semanales o de forma íntegra responde a intereses comerciales, pero ¿qué nos lleva a –entre tanta oferta de series y películas—aceptar y esperar una semana más para ver el siguiente capítulo? No solo tener a una figura como Josh Brolin en la cabeza del reparto, sino fundamentalmente un guion sólido y convincente. En estos últimos detalles, “Outer Range” parece cumplir apenas con lo justo. Por lo mismo, lo que corresponde es recomendar verla al menos un par de episodios más y luego ya juzgar si merece o no la pena seguirla hasta el final. Tras los 8 episodios cada uno juzgará el resultado final.

OUTER RANGE Prime Video Sinopsis: "Un ranchero que lucha por su tierra y su familia descubre un misterio insondable al borde del desierto de Wyoming". Duración: 8 episodios Clasificación: +16 años Género: Suspenso, drama Calificación: ★★★

