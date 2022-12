Para Catherine Zeta-Jones, fue “divertido interpretar a la chica mala” de la serie de Disney Plus que estrena este mes en la plataforma, “National Treasure: Edge of History”, según comentó a EFE. Si bien el personaje femenino, Billie, se muestra como una villana tradicional, la protagonista de “La Leyenda del Zorro” (2005) confesó que lo más interesante de su rol fue la cantidad de matices escondidos que tenía.

Por su parte, Zeta-Jones gozó la nueva faceta que tuvo en el universo del “La leyenda del tesoro perdido”, una producción que nació con Nicolas Cage como estrella principal en el 2004. Ella interpreta a la decidida coleccionista y comerciante de antigüedades, Billie, una mujer involucrada en el mercado negro que no dejará que una joven aspirante a agente del FBI se interponga en su camino.

Además de la serie de Disney Plus, Catherine Zeta-Jones es la madre de Miércoles, Jenna Ortega, en “Merlina”, el spin off de “Los locos Adams” que Netflix estrenó en noviembre y ha cobrado éxito de audiencia en esa plataforma.

“A veces, una persona pasa tanto tiempo intentando ser buena y amable, pero para todo el mundo debería ser divertido poder decir ‘así me siento hoy’ y, con ello, salirse con la suya”, comenta la actriz. “Cuando conocí a Billie, me gustaba esa duda que había entre si de verdad era mala o no, si lo que estaba haciendo (intentar robar el tesoro) lo hacía por una buena razón. O si solo era un negocio, o una venganza importante para ella. Fue un reto como actriz”, agregó la ganadora al Premio Oscar por “Chicago”.

En esta oportunidad, la serie de Disney se centra en la vida de Jess Valenzuela (Lisette Olivera), una joven hija de padres mexicanos que dirige sus esfuerzos a salvar una reliquia panamericana. “Mi personaje tiene los sentidos similares a la fascinante y brillante mente de Ben (Nicolas Cage)”, comentó Olivera a Entertaiment Tonight.

“(Además), tenemos una infinidad de historias que contar y una infinidad de aventuras, porque al igual que en la vida real, constantemente, estamos encontrando nuevos tesoros y estamos buscando artefactos perdidos”, dijo la actriz a EFE.

TRAILER

FECHA DE ESTRENO

Los dos primeros episodios de la serie estrenan el 14 de diciembre. Se trata de una producción de ABC Signature, parte de Disney Television Studios.

MÁS DE LA HISTORIA

“National Treasure: Edge of History” da un panorama sobre la situación que viven los latinos migrantes en Estados Unidos, pues relata la huida de la familia de Jess fuera de su lugar de origen. Asimismo, la serie refleja los problemas que enfrentan las personas que son indocumentadas en su país de acogida.

Zuri Reed (izquierda) y Lisette Olivera actúan en "National Treasure: Edge Of History".

“Sus sueños y aspiraciones están truncadas, debido a ello”, comenta Zeta-Jones sobre la protagonista, que también se embarca en un viaje personal durante la búsqueda de secretos familiares. “Creo que hay una delgada línea entre los problemas actuales y reales, y la inmensa sensación de aventura en esta serie, pues nos brinda la oportunidad de perdernos en ese mundo”.

Zeta-Jones también aseguró ser una gran fanática de la historia universal. “Cuando hice ‘La máscara del Zorro’ (1998) había toda una cultura y todo un mundo en el que me tuve que sumergir. Con la serie de Disney fue así de nuevo, ya que no sabía nada del pasado panamericano, sus artefactos y tesoros”, reconoció.

Harvey Keitel vuelve al universo de "La leyenda del tesoro perdido" en la producción de "National Treasure: Edge Of History".

ELENCO

“National Treasure: Edge of History” es una serie de acción y aventuras creada por Marianne Wibberley y Cormac Wibberley. Los productores ejecutivos son Jerry Bruckheimer, Cormac y Marianne Wibberley, Jonathan Littman y KristieAnne Reed. Rick Muirragui también sirve como guionista.

Entre los actores del elenco, está la californiana Lissette Olivera, así como Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodriguez, Jake Austin Walker y Harvey Keitel. Estos dos últimos actuaron en la producción de “La leyenda del tesoro perdido” en 2004.

