Tenía tan solo 19 años cuando decidió guardar toda su vida en una maleta y tomar un avión con destino a Buenos Aires (Argentina) para empezar a grabar la serie que cambiaría su vida para siempre. El actor mexicano Jorge Blanco (Guadalajara, 1991) formó parte de la exitosa producción argentina “Violetta” (2012), la cual se posicionó como la primera franquicia Disney creada fuera de Estados Unidos. Y, en conmemoración a los 10 años desde el lanzamiento de esta serie, estrenarán “Solo amor y mil canciones”, donde parte del elenco se reúne para entonar las recordadas canciones.

Durante la conversación vía Zoom con El Comercio, Jorge se luce cómodamente en el que parece ser su estudio de grabación en casa. Feliz de poder hablar sobre la serie que catapultó su fama y le otorgó más oportunidades, como él mismo asegura. “Es una locura el poder revivir de vuelta tantos recuerdos, tantas experiencias tan bonitas. Fue un choque de emociones muy loco transportarse casi 10 años atrás y volver a vivir y sentir lo de ese momento”, dice.

Y es que no sería para menos. Hace más de 10 años, Jorge Blanco tomó la decisión de mudarse a Argentina para grabar la serie y tuvo que abandonar otro proyecto en el cual estaba involucrado. “Son decisiones muy grandes en la vida. De hecho, había otro proyecto en medio, estaba ahí viendo qué onda. Uno está como ´¿cuál será la decisión correcta?´. Era un movimiento fuerte que me habían dicho en un principio. Al inicio me dijeron ´tienes que venir como unos 8 meses a Argentina´. Terminaron siendo cuatro años y algo más, pero fue una decisión correcta. Venía trabajando mucho tiempo con Disney y sabía que era seguir en familia, lo cual nunca falla. Estoy muy agradecido de que siempre me dejen crecer más como persona, como actor. Nunca me imaginé lo que iba a ser y me sorprendió”.

Jorge destaca, además, que “Violetta” le dio “muchas tablas”, es decir mucha experiencia, sobre el escenario. “(La serie) profesionalmente también me dio muchas tablas. Hicimos, imagínate, 80 capítulos por temporada, (grabamos) tres temporadas. Hicimos película, hicimos giras por todo el mundo. El aprendizaje que me dejó es inmenso”.

Esperado reencuentro

La propuesta para grabar “Solo amor y mil canciones” llegó a inicios de este 2022. Además de Jorge Blanco, el elenco para esta ocasión estaría integrado también por Tini Stoessel, Mercedes Lambre y Cande Molfese. Desde que recibió la llamada por parte de la producción, el actor mexicano no lo dudó ni un segundo y aceptó volver a tomar un vuelo hacia Sudamérica. “Fue como ´oye, ¿qué te parece (si hacemos este proyecto)?´. Me encantó. La idea fue como de ´¿cuándo vuelo? ¿cuándo voy para allá?´ Estaba muy emocionado, me parecía una idea excelente y yo siempre feliz de encontrar pretextos para reencontrarme con mis hermanitos”.

El especial de “Violetta” fue grabado a mediados de este año en el Teatro Astor Piazzolla de Buenos Aires en la producción más rápida que ha vivido Jorge. “Se hizo la grabación en un par de días allá en Buenos Aires. Mandaron la idea de cómo iban a ser las cosas, la parte musical, todo eso. Se vieron demasiadas cosas en poco tiempo”, precisó.

De esta manera, Jorge Blanco, Tini, Mechi Lambre y Cande Molfese se reencontraron con un grupo de fanáticos de la serie, quienes estuvieron en el teatro como espectadores; y, a su vez, participan del especial contando sus experiencias personales con la serie que, de alguna manera, marcó su infancia.

Jorge Blanco y Tini Stoessel en "Solo amor y mil canciones". Atrás se ubica Mercedes Lambre. (Foto: Disney+)

“Se sintió muy lindo porque además veíamos muchas caras conocidas, pero ya más grandes, más adultos. Es muy loco. Nos dicen mucho ´fuiste parte de mi infancia´, y es como de ´wow´ porque son 10 años. Muchos eran niñitos o eran muy chicos. Es impresionante porque ellos fueron parte también de esto, o sea, fuimos todos parte de este fenómeno. A todos nos cambió en muchas maneras. Entonces, es lindo que podamos compartir con público también ahí presente”, agregó.

Hermandad inigualable

Durante los años en que se transmitió la serie argentina en Disney, el elenco también asumió el reto de salir de gira por distintos países de Latinoamérica y Europa. El primer tour “Violetta en Vivo” sorprendió al agotar entradas para Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y España. En tanto, pasaron alrededor de dos años para que el ´cast´ vuelva a salir de gira con “Violetta Live International Tour”, con el que incluso llegaron al Jockey Club de Perú en mayo de 2015.

Por ello, Jorge Blanco no descarta que el elenco completo de “Violetta” pueda reencontrarse para una próxima gira internacional; aunque, lo único seguro por el momento es el estreno del especial para Disney+.

“No sé (si vaya a haber una gira). Pero, como te digo, cualquier pretexto para hacer lo que sea con mis hermanitos, sería increíble. Entonces, yo feliz siempre de buscar hacer cosas, ya sea que tenga que ver con ´Violetta´ o no, no importa, la cosa es trabajar con ellos. Siempre ha sido un placer y será fácil, la verdad que es natural”, puntualizó.

De izquierda a derecha, Mechi Lambre, Tini Stoessel y Cande Molfese en el Teatro Astor Piazzolla de Buenos Aires. (Foto: Disney+)

Otro récord que obtuvo “Violetta” fue su emisión en casi 140 países en 15 idiomas distintos; y, pese a ello, los integrantes de la serie tardaron en darse cuenta del fenómeno que habían causado. Ello solo se logró en el momento en que empezaron a tener contacto directo con los fanáticos de la serie.

“Fue muy loco porque hicimos toda una primera temporada sin que saliera, porque primero se grabó, se editó y cuando estábamos haciendo la segunda, recién estaba saliendo la primera. Entonces, realmente lo hicimos sin idea de lo que iba a pasar, lo cual creo que le dio algo especial porque estábamos simplemente disfrutando, pasándolo bien porque nos encantaba, sin ninguna expectativa. Siento que eso sí atravesó la pantalla. Viajar a un país donde no teníamos ni idea del idioma y que la gente nos hablara como si nos conociera de todos los días, ahí nos dimos cuenta como de ´creo que sí está funcionando´”, finalizó entre risas.