Un gran sueño por el que trabajó durante años para hacerlo realidad. El escritor estadounidense Jeff Kinney (Maryland, EE.UU; 1971) es conocido por crear al querido personaje adolescente Greg de “El diario de Greg”. Sus obras se han convertido en ´best-seller´ y ha sido nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Desde pequeño tuvo la intención de convertirse en dibujante de periódicos, pero eso no funcionó. Es así que, desde la intimidad de su casa, empezó a crear esta historia. Pero tuvieron que pasar alrededor de 8 años para que lo muestre al mundo. En esta ocasión, sus dibujos –al estilo de tira cómica- se convierten en figuras animadas en 3D para “El diario de Greg: las reglas de Rodrick”, la nueva cinta de Disney+ que llega a la plataforma de streaming este viernes 2 de diciembre.

A pocos días del estreno, Jeff Kinney conversó con El Comercio sobre este nuevo proyecto que lo tiene sumamente emocionado. Para él, lo más divertido de traer a la pantalla a este icónico personaje es que pareciera que Greg ha cobrado vida. “Cuando ves los dibujos bidimensionales de Greg, puedes imaginar que se convertirá en un personaje tridimensional, así que siento que el universo está muy completo. El público realmente lo quiere”, dijo a este Diario.

Asimismo, reveló que, cuando empezó a escribir “El diario de Greg”, no buscaba crear una historia sumamente emotiva o que impactara en los lectores. Jeff solo intentaba “escribir un montón de chistes y encadenarlos”.

Por ello, al ver todo lo que ha logrado con este personaje, no pudo evitar volver a leer esos primeros manuscritos. “Ahora, al convertirlos y adaptarlos a la pantalla, puedo volver al material original y tratar de contar una historia mejor, y es realmente genial poder hacerlo. Es un verdadero privilegio poder volver a ver el material que escribí cuando tenía 28 años y tratar de hacer un trabajo mucho mejor a la edad de 51 años. Así que creo que esta historia es mejor y definitivamente es más impactante emocionalmente”, aseguró entre risas.

Rodrick (izquierda) y Greg (derecha) durante una escena de “El diario de Greg: La ley de Rodrick”. (Foto: Disney+/20th Century Studios) / 20th Century Studios

En ese sentido, explicó que en el filme “El diario de Greg: las reglas de Rodrick” trató de proporcionar más detalles, porque, al fin y al cabo, esta historia es “muy elástica”. “Esta (cinta) se ha contado como una película de acción en vivo, una película de animación. También se incluye música, y creo que realmente podemos seguir ampliando la historia en sí, siempre y cuando los personajes permanezcan igual”, agregó.

Un detalle que no pasó desapercibido es la revelación que hizo el autor: el hermano de Greg, Rodrick, sí está inspirado en una persona real. Y es el propio hermano de Jeff Kinney, Scott. Es así que algunas anécdotas familiares son incluidas en esta cinta. Scott tocando la batería en el sótano y las constantes peleas entre los hermanos se ven reflejadas en algunas escenas del “El diario de Greg: las reglas de Rodrick”.

“Al crecer, nos peleábamos. Ahora estamos bien. Eso es lo que esta historia realmente trata de mostrar. Juegas con tus hermanos cuando estás creciendo y también batallas con ellos, pero luego, con suerte, tienes una buena base para tener una buena relación cuando eres mayor”, puntualizó el creador.

Rodrick, el hermano mayor de Greg, es el baterista de la banda Löded Diper. Este personaje está inspirado en Scott, el hermano mayor de Jeff Kinney. (Foto: Disney+/20th Century Studios) / 20th Century Studios

Jeff Kinney también aseguró que no sabe exactamente cómo se siente su hermano Scott sobre este personaje inspirado en él, el cual llega pronto a la plataforma de streaming como una figura en 3D. Aunque, precisa que debe ser una encrucijada.

“Creo que probablemente sus sentimientos fueron un poco complicados en cierto modo porque estos personajes están inspirados en los miembros de mi familia; pero no son exactamente verdaderos. No estoy seguro de cómo se siente porque yo tengo el control de la narración, ¿verdad? Y él no, así que estoy seguro de que es un poco complicado”, agregó.

¿Qué pasa en la industria literaria?

Pese a ser un ´best-seller´ desde su primera publicación hace casi 15 años, “El diario de Greg” también ha encontrado a su propia competencia. La literatura juvenil ha tenido un ´boom´ en el último par de años, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de las ventas de libros vinculados a este género.

Greg y Rodrick tratan de llevar una buena relación de hermanos; aunque eso no siempre es posible. (Foto: Disney+/20th Century Studios) / 20th Century Studios

La pandemia del COVID-19, sumado al fenómeno de la plataforma de lectura gratuita Wattpad, también ha influenciado en esta dinámica. Librería Crisol afirmó que las ventas de literatura juvenil aumentaron en un 86% entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2022. En tanto, en la editorial Penguin Random House, este género literario significa el 35% de las ventas actualmente.

Frente a esta situación, Jeff Kinney cree que la literatura infantil aún mantiene a su público cautivo y, además, disfruta ver a nuevas voces dentro de la literatura; y los aplaude por el trabajar que han hecho para publicar sus manuscritos.

“Estamos escuchando a mucha gente diferente, y leemos libros sobre gente que no creció como nosotros (con privilegios). De esta manera, desarrollamos la empatía y hacemos un mundo mejor. Me encanta que el paraguas de la gente que está publicando se esté ampliando. Tengo una librería aquí (en Estados Unidos). Es mi cosa favorita en el mundo; así me aseguro de que la gente está en vitrina. Estoy realmente orgulloso de ello y tengo esperanzas para el futuro”, finalizó.