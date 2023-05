3 / 6

El actor británico participó en la serie "World on Fire", donde interpreta a un joven traductor con talento para los engaños. La historia ocurre en Varsovia antes de la guerra. “Siempre me sentí bastante conectado con la Segunda Guerra Mundial porque mis abuelos son judíos polacos que huyeron en los años 30 a Estados Unidos, donde creció mi madre. La guerra es tan inquietante y hay tanta agitación. Por eso siempre me ha fascinado cómo la guerra afecta la identidad de uno”, dijo Hauer-King a los medios.