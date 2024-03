“Spider-Man: A través del Spider-Verso” no logró cumplir con las predicciones y perdió ante “El niño y la garza” en la categoría de Mejor película animada de los Oscar 2024.

Sin embargo, el filme es parte del universo Marvel y recaudó más de 690 millones de dólares estadounidenses alrededor del mundo, además de recibir críticas positivas, sigue siendo un ‘must’ para todo cinéfilo.

La cinta tiene un 95% en Rotten Tomatoes y 4 1/2 de puntaje en IMDB. ¿Todavía no la viste?

¿Dónde ver “Spider-Man: Across The Spider-Verse”?

“Spider-Man: Across The Spider-Verse” se estrenó en cines de Estados Unidos el 2 de junio del 2023. En América Latina estuvo disponible en salas desde el 1 de junio.

En streaming, la película se puede ver desde el 3 de noviembre del 2023 en el catálogo de Max a través de este enlace. La cinta se sumó al catálogo de este servicio que antes se llamaba HBO Max en América Latina.

¿De qué trata “Spider-Man: Across The Spider-Verse”?

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” es la segunda parte de la historia protagonizada por Miles Morales en la piel del Hombre-Araña. El adolescente afroamericano emprende una nueva aventura a través del multiverso junto a Gwen Stacy y un nuevo equipo de la Spider People con los que deberá luchar contra The Spot”, un poderoso villano que representa una gran amenaza.

A lo largo del relato, Miles también deberá redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama. Todo esto en un largometraje que presentará seis estilos de animación distintos.

Tráiler de “Spider-Man: Através del Spider-Verso”?

Este es el tráiler oficial del filme en español:

Elenco de “Spider-Man: Across The Spider-Verse”

Estos son los actores que ponen la voz en la película en idioma original:

Shameik Moore

Hailee Steinfeld

Brian Tyree Henry

Luna Lauren Vélez

Jake Johnson

Jason Schwartzman

Issa Rae

Karan Soni

Daniel Kaluuya

Oscar Isaac

