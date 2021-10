Un muñeco es poseído por el alma de un asesino y ahora quiere asesinar por diversión. Un clásico.

Estamos a vísperas de la serie original de Star+ el 27 de octubre, “Chuki”, la adaptación de la franquicia que nace en el cine con “Child’s Play” (1988) de Tom Holland. Y no podemos encontrar más que las continuaciones de la primera película del personaje de Chuky en Netflix, la plataforma de streaming más requerida, como “Chuky, el muñeco diabólico” (1990), “Chuky, el muñeco diabólico 3″ y “El hijo de Chucky” (2004) y “La maldición de Chuky” (2013). La marca de Disney no tiene ninguna de las cintas clásicas en su página, así que ni lo intentes. Es probable que, después del estreno de la serie, las marcas coloquen en el catálogo la versión original del clásico.

DirectTV Go tiene una de las películas de “Chuky”, y Google Play, la segunda y tercera versión, además de “El curso de Chuky” (2013).

