Dos películas de la serie de ficciones de terror “Welcome to the Blumhouse” llegan a Amazon Prime Video esta semana. Se trata de “Madres” y “The Manor”, esta última es la que finaliza las entregas. Las historias se ambientan en diferentes lugares, una en un vecindario de California, otra en un asilo de ancianos donde pasas sucesos extraños, etc. Pero todas tienen relación con vampiros y conflictos sangrientos.

