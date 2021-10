Conforme a los criterios de Saber más

Desde junio de 2020, RTVE (Radio y Televisión Española) se sumó a la nueva forma de ver televisión lanzando RTVE Play Plus, su plataforma de streaming de pago, la cual ofrece un contenido contabilizado de 11 mil horas compuesto por series y películas que el canal español transmitió hace un buen tiempo o recientemente en su señal abierta.

En entrevista con Javier Gonzalez Nuñez, jefe de RTVE Play Plus, este explicó que uno de los objetivos de la plataforma es acercar al consumidor a los contenidos producidos por la Corporación RTVE y posicionar internacionalmente la señal de TVE, a través de una única plataforma, a cambio de un precio simbólico de suscripción. El líder de este proyecto destacó, además, la calidad de las series y películas que ofrecen y marcó distancia con competencias directas como Netflix.

“Hay series, y a mí me ha pasado, que no las conoces y cuando las ves dices ´´¡Pero si esto es un tesoro!’. Estamos acostumbrados a hablar mucho de Netflix pero cuando la ves pues tiene series buenas, dos o tres, pero luego tiene producciones muy flojitas y aquí (RTVE Play Plus) nos encontramos con auténticos tesoros que bueno, pues a lo mejor porque no hemos sabido promocionarlos o no hemos dado con la tecla pero tienen un nivel de producción y de intriga y de guiones que le dan cien vueltas”.

¿Por qué elegir RTVE Play+ entre tanta plataforma de streaming?

En palabras de Gonzalez Nuñez, uno de los primeros motivos para apuntar hacia esta plataforma es que nos ofrece 11 mil horas de contenido netamente en español.

“Si tú analizas la propuesta de otra empresa, te ofrecen muchas horas pero en español solo 2000 o 3000 horas. Ellos el español lo ven como un producto “marginal” mientras que para nosotros es el producto principal y único. Y luego destaco la calidad de nuestras producciones que ya te digo, yo soy el primer sorprendido. Cuando empiezas a bucear en el fondo del armario y ves series que no las había oído nunca pero las ves con la idea de ver solo un capítulo, terminas viéndola completa”.

La idea de esta nueva plataforma, por tanto, es que el público americano pueda tener acceso al contenido de RTVE de manera directa. Para entender el circuito de emisión, Gonzalez Nuñez lo explica así:

“Se estrena en abierto en la televisión aquí en España y una vez estrenado se ingesta en RTVE Play Plus, de tal manera que al día siguiente en todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, se puede ver pero bajo suscripción”.

Hay que destacar que el contenido ofrecido en RTVE Play+ no es el mismo que ofrece la señal internacional de TVE a través de la señal de cable (Movistar, Claro).

¿Qué series destacan en RTVE Play Plus?

Entre las producciones a destacar en RTVE Play Plus, están “Acacias 38″, “Isabel”, “Cuéntame”, “El Ministerio del Tiempo”, “Estoy vivo”, entre muchas otras.

¿Y cuál es el precio?

El precio actual de RTVE Play Plus es de 4,99 dólares americanos.





Lo que encontramos al navegar por RTVE Play+

Lo bueno

Podemos iniciar este análisis diciendo que la plataforma de RTVE Play es bastante sencilla de navegar. Así como la competencia, su página de inicio nos muestra un carrusel con el link directo a sus producciones más recomendadas.

Más abajo, seguimos con una pestaña de “recién añadidos”, en esta, como su nombre lo dice, tenemos una fila de aquellas series, películas, realities, entre otros géneros recientemente agregados a la plataforma.

En este apartado destacan programas como “OT El reencuentro”, aquel especial de 2016 que reunió a los concursantes de la primera edición del reality de canto. Fue el primer encuentro personal y público de David Bisbal y Chenoa; “Servir y proteger”, una serie policíaca de emisión diaria protagonizada por Luisa Martín, Roberto Álvarez, Eduardo Velasco, Lucía Martín Abello, la recordada serie de época “Seis Hermanas”, entre otros.

Además de la mencionada pestaña de novedades, RTVE Play Plus se divide en tres pestañas: la de series, películas y audios, las cuales se ubican en la parte superior de la plataforma.

Una vez dentro de alguna de ellas, encontramos varias subpestañas, la de recomendados, los últimos episodios de “Dos vidas”, “Servir y proteger”, así como varias filas que nos dividen las series en géneros: drama, comedia, aventuras, biografías y hasta musicales.

Lo mismo sucede con la pestaña principal de películas. En este apartado cabe destacar las pestañas: clásicos de la literatura, mujeres protagonistas, entre otros que facilitan la navegación y expone adecuadamente su contenido de manera detallada.

En cuanto a la pestaña Audios, esta se limita a un solo contenido “El Quijote del siglo XXI”, una ficción sonora de 10 capítulos de la obra cumbre de Miguel de Cervantes.

Respecto a su versión móvil, esta es un calco de la web, por lo que navegar se hace muy sencillo.

Lo malo

Quizás el defecto más claro de RTVE Play Plus sea la falta de lanzamientos exclusivos en su parrilla, un contenido único que a su vez llame la atención o haga interactuar al público entre sí.

En la actualidad, ver un programa, ya sea una serie, una película o hasta un documental, es también una experiencia que traspasa el solo hecho de ver algo frente a la pantalla, el elemento transmedia juega un papel importante hoy en día.

Según indicó Gonzalez Nuñez, por el momento no hay planes de producir contenido exclusivo para RTVE Play Plus.

Un público adulto pero también juvenil

Con el fin de captar un público más joven, RTVE Play+ se nutrirá de las series más exitosas del canal juvenil Playz, en el cual destacan programas como: “Cupido”, “Abducidos”, “Colegas”, entre otros.

DATO

RTVE Play se ofrece actualmente en su versión web, puede encontrarse en apps para iOS y Android. Así como también en cualquier pantalla a través de Chromecast. Acepta hasta tres dispositivos simultáneos.

Para suscribirte a RTVE Play+ puedes hacerlo a través de este LINK.





