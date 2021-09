Conforme a los criterios de Saber más

Dos días después de su estreno en ATRESplayer Premium, la resaca emocional que ha dejado el final de la cuarta temporada de #Luimelia al fandom y equipo a cargo de la serie protagonizada por Carol Rovira y Paula Usero aún es fuerte. La alegría por este final, para muchos “redondo” ha quedado grabado en la memoria de sus seguidores al ritmo de una moderna versión del tema “No puedo vivir sin ti” pero también está la expectativa, la cual crece conforme pasan los días, del esperado anuncio de la quinta temporada.

Sin novedades de una continuación, por ahora, no queda otra que revivir este último capítulo que nos trajo la unión matrimonial de Luisita y Amelia rodeadas de amigos y familiares, un momento muy esperado por los fans de esta historia desde “Amar es para siempre”, y algo improbable dado el tiempo en que estaba adaptada esa trama, los difíciles años 70s.

Carol Rovira y Paula Usero en una foto promocional de #Luimelia 77, un recopilatorio de su historia en "Amar es para siempre":

Dejando de lado las dificultades propias de su serie madre, la pareja protagónica culmina su historia en el octavo episodio, luego de un proceso en el que el drama tuvo más protagonismo que la comedia que caracterizó las tres primeras temporadas. Un desarrollo mayor de personajes, la inclusión de nuevas caras, conflictos, muertes, lágrimas, alegrías, todo muy bien pensado y cuidado desde el guion para mantener la esencia de la serie que se temía podía perderse con la ampliación del tiempo de los episodios.

Carol Rovira y Paula Usero recibiendo indicaciones del guionista y director Borja Glez. Santaolalla. Foto: Manuel Fiestas.

Por suerte no fue así y #Luimelia4 nos regaló una temporada especial, no solo porque ya no era más una microserie web sino una serie de media hora, sino porque supo mantener una narrativa fresca, distinta, que parece no dejar nada al azar y terminó con ofrecer la sorpresa mejor guardada que puede recibir un luimelier: ver a los personajes de “Amar es para siempre” interactuar con los actuales atrapados en una especie de dimensión desconocida. Y luego volver a ver a esta misma pareja original, convertida en un par de ancianas enamoradas. Si no hay quinta temporada, definitivamente y ya lo han dicho así Carol y Paula, este es un final que lo deja todo casi cerrado.

Sin embargo, también queda la sensación que todavía hay mucho que contar de esta historia, y no solo de la pareja protagónica sino de los personajes secundarios.

Pero ¿Cuáles son los momentos favoritos que elegimos de este final?

A continuación, enumeramos cada uno de ellos.

MOMENTO 1

Las autorreferencias a la propia serie

Luisita y Amelia en la primera escena del episodio 1 de #Luimelia4.

Luisita y Amelia en la primera escena del episodio 8 de #Luimelia4.





Si hay algo que caracteriza a #Luimelia son las autorreferencias que hacen los guionistas y directores de la serie. El capítulo 4x08, inicia precisamente con Luisita y Amelia en medio de un trámite, antecedidas del sonido de un reloj y frente a un hombre del que esperan el visto bueno de algo que están tramitando. La primera vez fue ante un notario, debido al contrato de una hipoteca que estaba siendo evaluada para poder hacer de un departamento propio.

En el último episodio, la pareja está en un registro civil casándose frente a un hombre de nombre Lino que después de un intercambio de palabras con Luisita, les confesará que él tiene dos madres llamadas también Luisita y Amelia pero que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de casarse porque “eran otros tiempos”.

MOMENTO 2

La dimensión desconocida

Paula Usero y Carol Rovira en una escena del capítulo 8 de #Luimelia4.

Carol Rovira y Paula Usero en una escena de #Luimelia4

Después de casarse, Luisita y Amelia, en compañía de sus testigos Nacho y María, se quedan botados en la carretera de manera de un momento a otro. Con el auto apagado y sin cobertura, la pareja vivirá uno de los momentos más alucinantes de sus vidas cuando se encuentren frente a ellas a las Luisita y Amelia de “Amar es para siempre” de 1981. Con el look característico de los ochentas, la pareja original discutirá en medio del camino pero es gracias a su símil actual que llegará a un entendimiento para reconciliarse.

MOMENTO 3

El regreso de viejos personajes

Manolita (Itziar Miranda), Marcelino (Manuel Baqueiro) y Álvaro de Juana (Manolín) en el episodio final de #Luimelia 4.

Siempre es un placer volver a ver a los personajes de “Amar es para siempre” adaptados al contexto del spin off. Como se trataba de una boda, era inevitable tener de regreso a los queridos Manolita (Itziar Miranda) y Marcelino (Manuel Baqueiro), en el papel de los padres de Luisita. Así como también al Manolín el hermano menor de la familia. (Álvaro de Juana).

MOMENTO 4

El embarazo sorpresa

María (Lucía Martín Abello) en el momento en que se entera que está embarazada de Nacho.

Cabe destacar que si bien este momento es un de los pocos que se venía venir en la parte final de la temporada, creímos que la historia no iría por ahí. Sin embargo, ahora María está embarazada de Nacho, que a su vez terminó con Marina y decidió finalmente estar solo. ¿Qué pasará ahora con la pareja? Este es uno de los grandes hilo abiertos de la cuarta entrega, definitivamente y el que también hace pensar que una quinta parte es necesaria.

MOMENTO 5

“Que los invitados esperen”

Carol Rovira y Paula Usero en el episodio 8 de "#Luimelia4"

Amelia necesita decirle a Luisita que sus preocupaciones respecto a su relación han quedado de lado y su novia le responde que le hace mucha ilusión envejecer juntas. Tras unos besos entre ellas, la pareja decide tener sexo minutos antes de su boda, pese a quien le pese.

MOMENTO 6

José Antonio, el casamentero

Javier Botet (José Antonio) y Roi Méndez (Sergi) en el último episodio de #Luimelia4

Si bien el personaje de José Antonio nos hizo sacar de quicio durante casi toda la temporada por ocupar el departamento nuevo de Luisita y Amelia, su carisma y la forma peculiar que tiene de hablar y encarar la vida nos sacaron más de una sonrisa. Se hacía necesaria su presencia en este cierre de temporada y a los guionistas no se les ocurrió mejor idea que sea él quien termine de unir a nuestra pareja favorita.

MOMENTO 7

“El flashmob”

Luisita y Amelia celebrando su boda con un Flashmob organizado por la primera.

Así como el momento “Dimensión desconocida”, el Flashmob organizado por Luisita en su boda con Amelia fue de lo más inesperado de esta octava entrega. Al ritmo de “No puedo vivir sin ti”, el tema del músico español Coque Malla en las voces de Carol Rovira, Paula Usero y Roi Méndez se convirtió en el himno del amor de las recién casadas.





MOMENTO 8

“Envejecer juntas”

Luisita y Amelia de "Amar es para siempre" en la actualidad.

Si fue emocionante ver a las Luisita y Amelia de los ochentas interactuar con la pareja actual al inicio del capítulo, ver a la dupla original como un par de ancianas enamoradas a través del detalle del dedo meñique unido y viendo “Amar es para siempre” fue el momento cubre de aquellos fans que seguramente no se imaginaron nunca verlas en el futuro. Además, descubrir que ese Lino que casó a las Luisita y Amelia de 2021 es el hijo de pareja del 77 dejó a medio fandom con la boca abierta.

MOMENTO 9

Los poscréditos

Celebramos que hayan vuelto los poscréditos de la serie y de qué manera. Mostrándonos detalles curiosos de este enlace matrimonial. Así, fue muy gracioso volver a ver a Maricarmen discutir con José Antonio acerca de la paradoja de El gato de Schrödinger. Así como saber que Lola y Gabriela se han vuelto unas expertas en drogas no tan suaves es entre curioso y temerario a la vez.

¿Y para ti, cuál es tu momento favorito del 4x08 de Luimelia”?

